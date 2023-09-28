В ЯНАО топ-чиновник получил взятки на 47 млн рублей и спрятал часть в Тюмени

Бывшего главу «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» поймали на взятках
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
У мужчины арестовали имущество на более чем 178 млн рублей Фото:

В ЯНАО будут судить экс-директора «Дирекции дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа», который уличен в получении взяток на 47 млн рублей, а также в отмывании этого дохода на территории Тюмени. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

«Экс-директор „Дирекции дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа“ предстанет перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях. Он обвиняется в получении взяток в крупном размере и отмывании денежных средств», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, чиновник получил три взятки от компаний, с которыми у дирекции были заключены контракты на строительство дорог. За это мужчина оказывал бизнесменам свое покровительство, гарантировал им беспрепятственный прием работ и их оплату. Всего экс-директор получил более 47 млн рублей.

Часть из этих денег он легализовал в Тюмени. Мужчина передал 8,5 млн рублей застройщику, возводящему один из бизнес-центров.

В рамках уголовного дела у обвиняемого арестовали недвижимость в Тюменской и Курганской областях. В списке земельные и приусадебные участки, охотничьи угодья, квартиры, транспорт и тот самый бизнес-центр в Тюмени.

Также под арест попали деньги на нескольких счетах в банках, в том числе — иностранная валюта. Общая сумма собственности — более 178 млн рублей. Сам обвиняемый находится под стражей.

Как сообщили следователи, мужчина получал взятки в период 2014—2015 годов. В это время «Дирекцией дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» руководил Игорь Боркун.

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В ЯНАО будут судить экс-директора «Дирекции дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа», который уличен в получении взяток на 47 млн рублей, а также в отмывании этого дохода на территории Тюмени. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО. «Экс-директор „Дирекции дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа“ предстанет перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях. Он обвиняется в получении взяток в крупном размере и отмывании денежных средств», — рассказали в пресс-службе ведомства. По данным следствия, чиновник получил три взятки от компаний, с которыми у дирекции были заключены контракты на строительство дорог. За это мужчина оказывал бизнесменам свое покровительство, гарантировал им беспрепятственный прием работ и их оплату. Всего экс-директор получил более 47 млн рублей. Часть из этих денег он легализовал в Тюмени. Мужчина передал 8,5 млн рублей застройщику, возводящему один из бизнес-центров. В рамках уголовного дела у обвиняемого арестовали недвижимость в Тюменской и Курганской областях. В списке земельные и приусадебные участки, охотничьи угодья, квартиры, транспорт и тот самый бизнес-центр в Тюмени. Также под арест попали деньги на нескольких счетах в банках, в том числе — иностранная валюта. Общая сумма собственности — более 178 млн рублей. Сам обвиняемый находится под стражей. Как сообщили следователи, мужчина получал взятки в период 2014—2015 годов. В это время «Дирекцией дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» руководил Игорь Боркун.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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