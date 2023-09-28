Уральский вор в законе, съевший паспорт и бежавший на Украину, выдал дочь замуж

28 сентября 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

По словам инсайдера, Автандил Кобешавидзе не смог присутствовать на торжестве Фото: Александр Мамаев © URA.RU Вор в законе Автандил Кобешавидзе по прозвищу Авто или Авто Копала, имевший влияние на регионы УрФО, выдал замуж в Екатеринбурге свою дочь. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье. Самого авторитета на свадьбе не было: ранее он бежал от российского правосудия на Украину и, чтобы его не выдали в Грузии, съел свой паспорт. «Автандил выдал замуж свою дочь, свадьбу играли в ресторане отеля „Рамада“. Было шумно, весело, пригласили много народу. Приезжали родственники семейства, друзья, в том числе и законники. Самого бати (Автандила Кобешавидзе — прим. URA.RU) на свадьбе не было: он в бегах, на Украине», — рассказал собеседник агентства.



Авто Копала бежал на Украину в 2020 году, вскоре после появления в российском уголовном кодексе новой статьи — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В отношении Кобешавидзе было возбуждено уголовное дела, но криминальный авторитет сумел скрыться от правосудия в соседней стране. Оттуда беглого вора должны были депортировать в Грузию, где он объявлен в розыск, но и тут Авто Копала смог увернуться от закона: уже сидя в самолете, который был должен доставить его в Батуми, он съел свой паспорт. Позже, по данным источника URA.RU в криминальных кругах, он дал взятку украинским спецслужбам и вышел из СИЗО. Автандил Кобешавидзе в свое время имел большое влияние на несколько регионов УрФО. На Урал он был направлен в 1990 году в качестве смотрящего за Свердловской областью. По замыслу московских авторитетов, входивших в клан Деда Хасана (Аслана Усояна), Авто Копала должен был сыграть роль противовеса двум свердловским ворам в законе: Трофе (Андрей Трофимов, Екатеринбург) и Каро (Короглы Мамедов, Нижний Тагил). За плечами у Кобешавидзе несколько судимостей за кражи, бродяжничество, сопротивление милиции, мошенничество и грабеж. Один из сроков Авто отбывал в Курганской области. Освободившись в 2016 году, был выдворен за пределы региона, но на какое-то время осел в Челябинской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вор в законе Автандил Кобешавидзе по прозвищу Авто или Авто Копала, имевший влияние на регионы УрФО, выдал замуж в Екатеринбурге свою дочь. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье. Самого авторитета на свадьбе не было: ранее он бежал от российского правосудия на Украину и, чтобы его не выдали в Грузии, съел свой паспорт. «Автандил выдал замуж свою дочь, свадьбу играли в ресторане отеля „Рамада“. Было шумно, весело, пригласили много народу. Приезжали родственники семейства, друзья, в том числе и законники. Самого бати (Автандила Кобешавидзе — прим. URA.RU) на свадьбе не было: он в бегах, на Украине», — рассказал собеседник агентства. Авто Копала бежал на Украину в 2020 году, вскоре после появления в российском уголовном кодексе новой статьи — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В отношении Кобешавидзе было возбуждено уголовное дела, но криминальный авторитет сумел скрыться от правосудия в соседней стране. Оттуда беглого вора должны были депортировать в Грузию, где он объявлен в розыск, но и тут Авто Копала смог увернуться от закона: уже сидя в самолете, который был должен доставить его в Батуми, он съел свой паспорт. Позже, по данным источника URA.RU в криминальных кругах, он дал взятку украинским спецслужбам и вышел из СИЗО. Автандил Кобешавидзе в свое время имел большое влияние на несколько регионов УрФО. На Урал он был направлен в 1990 году в качестве смотрящего за Свердловской областью. По замыслу московских авторитетов, входивших в клан Деда Хасана (Аслана Усояна), Авто Копала должен был сыграть роль противовеса двум свердловским ворам в законе: Трофе (Андрей Трофимов, Екатеринбург) и Каро (Короглы Мамедов, Нижний Тагил). За плечами у Кобешавидзе несколько судимостей за кражи, бродяжничество, сопротивление милиции, мошенничество и грабеж. Один из сроков Авто отбывал в Курганской области. Освободившись в 2016 году, был выдворен за пределы региона, но на какое-то время осел в Челябинской области.