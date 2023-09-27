С завода, которым владел пермский миллиардер, взыскали миллионные долги

Суд взыскал с пермского завода «Телец» долги по аренде на 1,9 млн рублей

28 сентября 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

С предприятия взыскали долги по аренде и неустойку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Пермского края взыскал долг на суму около двух миллионов рублей с ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец», которое ранее принадлежало миллиардеру Александру Репину. С исковым заявлением в суд обратилось ООО «Стройстандарт». Требования истца были удовлетворены в полном объеме. «Арбитражный суд Пермского края решил исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» в пользу ООО «Стройстандарт» задолженность по арендной плате и неустойку на общую сумму 1,91 млн рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца в апелляционной инстанции», — сообщается в картотеке суда. Мясоперерабатывающий завод «Телец» находится в Кунгуре и занимается производством колбас и других изделий из мяса птицы, говядины и свинины. В 2016 году предприятие оказалось на грани банкротства, но его долги выкупил владелец многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. Завод начал ежегодно увеличивать выручку, но так и не смог выбраться из убытков. К апрелю 2022 года «Телец» накопил долги на 790 млн рублей и обратился в суд с иском о самобанкротстве. Заявление судом было отклонено, а Репин вышел из состава совладельцев предприятия и назвал его «неудачным для себя проектом». По данным СБИС, завод продолжает увеличивать сумму убытков. В 2022 году они составили более 116 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края взыскал долг на суму около двух миллионов рублей с ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец», которое ранее принадлежало миллиардеру Александру Репину. С исковым заявлением в суд обратилось ООО «Стройстандарт». Требования истца были удовлетворены в полном объеме. «Арбитражный суд Пермского края решил исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» в пользу ООО «Стройстандарт» задолженность по арендной плате и неустойку на общую сумму 1,91 млн рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца в апелляционной инстанции», — сообщается в картотеке суда. Мясоперерабатывающий завод «Телец» находится в Кунгуре и занимается производством колбас и других изделий из мяса птицы, говядины и свинины. В 2016 году предприятие оказалось на грани банкротства, но его долги выкупил владелец многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. Завод начал ежегодно увеличивать выручку, но так и не смог выбраться из убытков. К апрелю 2022 года «Телец» накопил долги на 790 млн рублей и обратился в суд с иском о самобанкротстве. Заявление судом было отклонено, а Репин вышел из состава совладельцев предприятия и назвал его «неудачным для себя проектом». По данным СБИС, завод продолжает увеличивать сумму убытков. В 2022 году они составили более 116 млн рублей.