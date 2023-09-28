ВКС России получили новые истребители Су-57 и Су-35С 28 сентября 2023 в 13:16 Размер текста - 17 + Денис Мантуров сообщил о третьей передаче истребителей для ВКС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Воздушно-космические силы РФ (ВКС РФ) получили новые истребители Су-57 и Су-35С. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (входит в ОАК) передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С», — сообщил Мантуров . Его заявление опубликовано на официальном сайте правительства. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что это третья партия самолетов Су-35С за 2023 год. Он отметил, что остальные истребители пятого поколения находятся в цехе на окончательной сборке, а также проходят отработку на летно-испытательной станции. Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что объединенная авиастроительная компания (ОАК) изготовила и передала Минобороны РФ вторую за 2023 год партию новейших истребителей Су-35С. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Уралвагонзавод также отгрузил плановую партию танков Т-90М «Прорыв», передает «Национальная служба новостей». Воздушно-космические силы РФ (ВКС РФ) получили новые истребители Су-57 и Су-35С. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (входит в ОАК) передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С», — сообщил Мантуров. Его заявление опубликовано на официальном сайте правительства. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что это третья партия самолетов Су-35С за 2023 год. Он отметил, что остальные истребители пятого поколения находятся в цехе на окончательной сборке, а также проходят отработку на летно-испытательной станции. Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что объединенная авиастроительная компания (ОАК) изготовила и передала Минобороны РФ вторую за 2023 год партию новейших истребителей Су-35С. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Уралвагонзавод также отгрузил плановую партию танков Т-90М «Прорыв», передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям