ВКС России получили новые истребители Су-57 и Су-35С

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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, бомбардировщик, самолет, су-57
Денис Мантуров сообщил о третьей передаче истребителей для ВКС РФ Фото:

Воздушно-космические силы РФ (ВКС РФ) получили новые истребители Су-57 и Су-35С. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (входит в ОАК) передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С», — сообщил Мантуров. Его заявление опубликовано на официальном сайте правительства.

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что это третья партия самолетов Су-35С за 2023 год. Он отметил, что остальные истребители пятого поколения находятся в цехе на окончательной сборке, а также проходят отработку на летно-испытательной станции.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что объединенная авиастроительная компания (ОАК) изготовила и передала Минобороны РФ вторую за 2023 год партию новейших истребителей Су-35С. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Уралвагонзавод также отгрузил плановую партию танков Т-90М «Прорыв», передает «Национальная служба новостей».

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Воздушно-космические силы РФ (ВКС РФ) получили новые истребители Су-57 и Су-35С. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (входит в ОАК) передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С», — сообщил Мантуров. Его заявление опубликовано на официальном сайте правительства. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что это третья партия самолетов Су-35С за 2023 год. Он отметил, что остальные истребители пятого поколения находятся в цехе на окончательной сборке, а также проходят отработку на летно-испытательной станции. Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что объединенная авиастроительная компания (ОАК) изготовила и передала Минобороны РФ вторую за 2023 год партию новейших истребителей Су-35С. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Уралвагонзавод также отгрузил плановую партию танков Т-90М «Прорыв», передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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