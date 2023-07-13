Вторая партия новейших истребителей передана российским военным

Объединенная авиастроительная компания (ОАК) изготовила и передала Министерству обороны РФ вторую за 2023 год партию новейших истребителей Су-35С. Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Слюсарь.
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод производит авиационную технику в рамках гособоронзаказа в сроки, предусмотренные контрактами, <…> обеспечивая потребности ВКС России. <…> Истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили <…> к месту несения службы», —
Су-35С имеют высокие скорость и маневренность. Кроме того, они оснащены информационно-прицельными системами большого радиуса действия и современной системой связи. Также истребители имеют управляемое вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» большой дальности и систему радиоэлектронной борьбы.
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