27 сентября 2023

Дело челябинца, изрезавшего насмерть жену и ранившего младенца, передано в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Магнитогорска обвиняется в убийстве и покушении на убийство Фото:

Уголовное дело в отношении жителя Магнитогорска (Челябинская область), который убил жену и тяжело ранил своего ребенка, отправилось на рассмотрение в суд. Об этом URA.RU сообщили 28 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Магнитогорска. Он обвиняется по пункту „д“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), части 3 статьи 30, также пунктам „а“, „в“, „д“ части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц и малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Дело направлено в областной суд для рассмотрения», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел 17 ноября 2022 года. В ходе бытовой ссоры мужчина нанес супруге и трехмесячному ребенку удары ножом. После чего мужчина пытался совершить суицид. Мать ребенка скончалась на месте. Прибывший на место участковый обезвредил обвиняемого и спас жизнь младенцу. Квартиру, где все произошло, осмотрели следователи и собрали улики.

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Уголовное дело в отношении жителя Магнитогорска (Челябинская область), который убил жену и тяжело ранил своего ребенка, отправилось на рассмотрение в суд. Об этом URA.RU сообщили 28 сентября в пресс-службе прокуратуры региона. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Магнитогорска. Он обвиняется по пункту „д“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), части 3 статьи 30, также пунктам „а“, „в“, „д“ части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц и малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Дело направлено в областной суд для рассмотрения», — уточнили в ведомстве. Инцидент произошел 17 ноября 2022 года. В ходе бытовой ссоры мужчина нанес супруге и трехмесячному ребенку удары ножом. После чего мужчина пытался совершить суицид. Мать ребенка скончалась на месте. Прибывший на место участковый обезвредил обвиняемого и спас жизнь младенцу. Квартиру, где все произошло, осмотрели следователи и собрали улики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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