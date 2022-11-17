Следователи ищут улики, которые будут представлены в деле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) силовики 18 ноября осмотрели квартиру, где накануне вечером мужчина зарезал жену, и ранил маленького ребенка. В пресс-службе СКР по региону поделились кадрами работы специалистов.

Следователи внимательно осмотрели место преступления. Специалисты работали аккуратно, чтобы не испортить все имеющиеся улики. Комнаты были просвечены ультрафиалетом, для поиска скрытых следов преступления.

Мужчина убил свою жену в результате семейной ссоры. В этот момент он был в состоянии алкогольного опьянения. Также он ранил своего трехмесячного ребенка, после чего попытался покончить жизнь самоубийством.

Мать ребенка спасти не удалось. Однако, смерти младенца удалось избежать. Этому способствовала оперативность старшего участкового уполномоченного полиции ОП «Левобережный» майора полиции Николая Морозова. Он вызвал скорую, и на месте оказал первую помощь ребенку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, полицейский имеет медобразование, поэтому был уверен в правильности своих действий.

По факту убийства и покушения в СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч.2. ст. 105 УК РФ. Мужчина с ножевыми ранениями находится в реанимации под охраной.