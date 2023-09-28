«Уральские авиалинии» пострадали из-за сбоя системы «Леонардо»

Авиакомпании, подключенные к системе бронирования «Леонардо», массово сообщили о сбое в работе
Авиакомпания «Уральские авиалинии» наряду с другими перевозчиками пострадала от массированной DDoS-атаки из-за границы на систему бронирования билетов «Леонардо». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
«Все [перевозчики] столкнулись со сбоем в системе. Уже починили», — отметили в компании.
Ранее в «Ростехе» сообщили о том, что на систему бронирования «Леонардо», к которой подключены более чем 50 авиакомпаний, идет массированная DDOS-атака из-за рубежа. Менее, чем через час, атаку успешно отразили.
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