Набиуллина объяснила ослабление рубля

Эльвира Набиуллина высказалась о курсе рубля на Московском финансовом форуме
В настоящее время экспорт продукции из РФ упал. Тем не менее импорт смог восстановиться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Московского финансового форума. Так она объяснила падение курса рубля.
«Экспорт [российской продукции] упал, импорт восстановился», — сказала Эльвира Набиуллина. Трансляция ее выступления проходит на телеканале «Россия 24».
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