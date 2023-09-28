Набиуллина объяснила ослабление рубля Набиуллина: рубль упал из-за падения экспорта и восстановления импорта 28 сентября 2023 в 15:06 Размер текста - 17 + Эльвира Набиуллина высказалась о курсе рубля на Московском финансовом форуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU В настоящее время экспорт продукции из РФ упал. Тем не менее импорт смог восстановиться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Московского финансового форума. Так она объяснила падение курса рубля. «Экспорт [российской продукции] упал, импорт восстановился», — сказала Эльвира Набиуллина. Трансляция ее выступления проходит на телеканале «Россия 24». В настоящее время экспорт продукции из РФ упал. Тем не менее импорт смог восстановиться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Московского финансового форума. Так она объяснила падение курса рубля. «Экспорт [российской продукции] упал, импорт восстановился», — сказала Эльвира Набиуллина. Трансляция ее выступления проходит на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям