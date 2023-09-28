Набиуллина объяснила ослабление рубля

Набиуллина: рубль упал из-за падения экспорта и восстановления импорта
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина высказалась о курсе рубля на Московском финансовом форуме Фото:

В настоящее время экспорт продукции из РФ упал. Тем не менее импорт смог восстановиться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Московского финансового форума. Так она объяснила падение курса рубля.

«Экспорт [российской продукции] упал, импорт восстановился», — сказала Эльвира Набиуллина. Трансляция ее выступления проходит на телеканале «Россия 24».

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В настоящее время экспорт продукции из РФ упал. Тем не менее импорт смог восстановиться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Московского финансового форума. Так она объяснила падение курса рубля. «Экспорт [российской продукции] упал, импорт восстановился», — сказала Эльвира Набиуллина. Трансляция ее выступления проходит на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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