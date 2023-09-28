Курганский боец из спецназа Кадырова уничтожает украинские дроны на БМП-3

Боец «Ахмата» сбивает дроны ВСУ на курганской БМП-3 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Кирик», служащий в чеченском спецотряде «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова), уничтожает дроны ВСУ на БМП-3. Об этом участник спецоперации рассказал корреспонденту URA.RU.

«Я службу в бронегруппе спецназа „Ахмат“. Работаю на нашей курганской БМП-3. „Трешка“ очень мощная машина, мы на ней дроны ВСУ сбиваем в Бахмуте (Артемовске)», — рассказал боец.

Ранее курганский военнослужащий три года служил в составе ЧВК «Вагнер». Перейти в чеченский спецназ боец решил после ухода военной компании из зоны проведения СВО, рассказывал доброволец URA.RU.