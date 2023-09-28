Курганский боец из спецназа Кадырова уничтожает украинские дроны на БМП-3

Боец «Ахмата» сбивает дроны ВСУ на курганской БМП-3
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Курганский боец с позывным «Кирик», служащий в чеченском спецотряде «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова), уничтожает дроны ВСУ на БМП-3. Об этом участник спецоперации рассказал корреспонденту URA.RU.
«Я службу в бронегруппе спецназа „Ахмат“. Работаю на нашей курганской БМП-3. „Трешка“ очень мощная машина, мы на ней дроны ВСУ сбиваем в Бахмуте (Артемовске)», — рассказал боец.
Ранее курганский военнослужащий три года служил в составе ЧВК «Вагнер». Перейти в чеченский спецназ боец решил после ухода военной компании из зоны проведения СВО, рассказывал доброволец URA.RU.
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