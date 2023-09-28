28 сентября 2023

Курганский боец из спецназа Кадырова уничтожает украинские дроны на БМП-3

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Боец «Ахмата» сбивает дроны ВСУ на курганской БМП-3 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Кирик», служащий в чеченском спецотряде «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова), уничтожает дроны ВСУ на БМП-3. Об этом участник спецоперации рассказал корреспонденту URA.RU.

«Я службу в бронегруппе спецназа „Ахмат“. Работаю на нашей курганской БМП-3. „Трешка“ очень мощная машина, мы на ней дроны ВСУ сбиваем в Бахмуте (Артемовске)», — рассказал боец.

Ранее курганский военнослужащий три года служил в составе ЧВК «Вагнер». Перейти в чеченский спецназ боец решил после ухода военной компании из зоны проведения СВО, рассказывал доброволец URA.RU.

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Курганский боец с позывным «Кирик», служащий в чеченском спецотряде «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова), уничтожает дроны ВСУ на БМП-3. Об этом участник спецоперации рассказал корреспонденту URA.RU. «Я службу в бронегруппе спецназа „Ахмат“. Работаю на нашей курганской БМП-3. „Трешка“ очень мощная машина, мы на ней дроны ВСУ сбиваем в Бахмуте (Артемовске)», — рассказал боец. Ранее курганский военнослужащий три года служил в составе ЧВК «Вагнер». Перейти в чеченский спецназ боец решил после ухода военной компании из зоны проведения СВО, рассказывал доброволец URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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