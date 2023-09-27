27 сентября 2023

Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана перешел в спецназ Кадырова

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , ахмат, спецназ ахмат
Курганский «вагнеровец» ушел служить в зону СВО в составе спецназа «Ахмат» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Кирчик», три года служивший в ЧВК «Вагнер», после ухода военной компании из зоны спецоперации перешел в отряд «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) и отправился в Бахмут. Об этом боец рассказал корреспонденту URA.RU.

«После того, как ЧВК „Вагнер“ ушли из зоны СВО, я сразу приехал служить добровольцем в спецназ „Ахмат“, подписал контракт. Сейчас работаю в бронегруппе в Бахмуте (Артемовске). Здесь все ребята воюют достойно», — рассказал курганец. По его словам, в чеченском спецназе жесткая дисциплина, которая напоминает ему «вагнеровские» порядки.

Ранее URA.RU писало, что курганец, служивший в спецназе Кадырова, захватил мешок американских гранат. Также бывший «ахматовец» рассказал, что выбрал чеченский спецназ из-за командира Апти Алаудинова. Военнослужащий отмечал, что служба в «Ахмате» ему ближе по духу, чем в ЧВК «Вагнер».

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Курганский боец с позывным «Кирчик», три года служивший в ЧВК «Вагнер», после ухода военной компании из зоны спецоперации перешел в отряд «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) и отправился в Бахмут. Об этом боец рассказал корреспонденту URA.RU. «После того, как ЧВК „Вагнер“ ушли из зоны СВО, я сразу приехал служить добровольцем в спецназ „Ахмат“, подписал контракт. Сейчас работаю в бронегруппе в Бахмуте (Артемовске). Здесь все ребята воюют достойно», — рассказал курганец. По его словам, в чеченском спецназе жесткая дисциплина, которая напоминает ему «вагнеровские» порядки. Ранее URA.RU писало, что курганец, служивший в спецназе Кадырова, захватил мешок американских гранат. Также бывший «ахматовец» рассказал, что выбрал чеченский спецназ из-за командира Апти Алаудинова. Военнослужащий отмечал, что служба в «Ахмате» ему ближе по духу, чем в ЧВК «Вагнер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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