Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана перешел в спецназ Кадырова

Курганский «вагнеровец» ушел служить в зону СВО в составе спецназа «Ахмат» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Кирчик», три года служивший в ЧВК «Вагнер», после ухода военной компании из зоны спецоперации перешел в отряд «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) и отправился в Бахмут. Об этом боец рассказал корреспонденту URA.RU.

«После того, как ЧВК „Вагнер“ ушли из зоны СВО, я сразу приехал служить добровольцем в спецназ „Ахмат“, подписал контракт. Сейчас работаю в бронегруппе в Бахмуте (Артемовске). Здесь все ребята воюют достойно», — рассказал курганец. По его словам, в чеченском спецназе жесткая дисциплина, которая напоминает ему «вагнеровские» порядки.

Ранее URA.RU писало, что курганец, служивший в спецназе Кадырова, захватил мешок американских гранат. Также бывший «ахматовец» рассказал, что выбрал чеченский спецназ из-за командира Апти Алаудинова. Военнослужащий отмечал, что служба в «Ахмате» ему ближе по духу, чем в ЧВК «Вагнер».