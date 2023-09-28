Из-за сбоев в работе МУП «ЧКТС» люди остаются без воды долгое время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска из-за сбоев в работе МУП «ЧКТС», подконтрольного мэрии, боятся, что к началу холодов останутся без горячей воды. Об этом люди рассказали URA.RU. Всего, по версии источников агентства во власти, более 70 домов в городе не были подключены к ресурсу, хотя опрессовки уже завершены.

«Горячую воду должны включить сегодня. До этого 25 числа обещали дать, но срок перенесли», — сообщила URA.RU жительница дома №10 по улице 60-летия Октября. При этом за сезон ресурс отключили не в первый раз, причину постоянных перебоев жители не знают.

«Так холодно! В ванной все холодное, а тут много ребятишек. Беспредел полный», — заявила URA.RU старшая по дому №56 на этой же улице Светлана. По ее словам, перебои с горячей водой происходят постоянно. Страдают семьи с детьми и пенсионеры, люди постоянно пишут жалобы на имя мэра Натальи Котовой.

В доме на улице Дегтярева в последний раз горячую воду отключили больше трех недель назад и с тех пор не вернули. В домах в начале улицы Захаренко раскопки шли все лето, а вода из кранов все еще течет чуть теплая.

По версии источников, на начало недели без горячего водоснабжения в Челябинске оставалось 79 многоквартирных домов, из них более 23 не имели горячей воды более двух недель. URA.RU направляло официальные запросы в МУП «ЧКТС» и в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы так и не были получены. По материалам URA.RU прокуратура уже начала проверку.

Отключение горячей воды у челябинцев происходит параллельно с раскопками МУП «ЧКТС» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 60-летия Октября, 56 горячую воду отключают систематически несколько раз в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В доме №10 на 60-летия Октября обещанное на 25 сентября включение воды не состоялось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU