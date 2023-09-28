НАТО максимально сократило путь Украины на вступление в альянс

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Украина близка ко вступлению в НАТО как никогда, заявил Столтенберг Фото:

Путь Украины по вступлению в Североатлантический альянс сократился до одного шага. Теперь украинцы наиболее близки к своей цели, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы сократили ваш путь в НАТО с двух до одного шага, отменив требование Плана действий по членству. Украина сейчас ближе к НАТО как никогда», — заявил Йенс Столтенберг в ходе поездки в Киев, передает пресс-служба НАТО.

Генсек альянса добавил, что страны НАТО и США планируют начать производство ПВО на территории Украины. Он пообещал, что Североатлантический альянс будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

После начала спецоперации РФ Украина отправила заявку на ускоренное вступление в НАТО. Председатель комитета парламента Германии по внешней политике Михаэль Рот отметил, что Украина может попасть в НАТО по частям, чтобы избежать прямого конфликта альянса с РФ. Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников выражал уверенность, что страну примут в альянс без соблюдения его правил.

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Путь Украины по вступлению в Североатлантический альянс сократился до одного шага. Теперь украинцы наиболее близки к своей цели, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы сократили ваш путь в НАТО с двух до одного шага, отменив требование Плана действий по членству. Украина сейчас ближе к НАТО как никогда», — заявил Йенс Столтенберг в ходе поездки в Киев, передает пресс-служба НАТО. Генсек альянса добавил, что страны НАТО и США планируют начать производство ПВО на территории Украины. Он пообещал, что Североатлантический альянс будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. После начала спецоперации РФ Украина отправила заявку на ускоренное вступление в НАТО. Председатель комитета парламента Германии по внешней политике Михаэль Рот отметил, что Украина может попасть в НАТО по частям, чтобы избежать прямого конфликта альянса с РФ. Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников выражал уверенность, что страну примут в альянс без соблюдения его правил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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