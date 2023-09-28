НАТО максимально сократило путь Украины на вступление в альянс

28 сентября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Украина близка ко вступлению в НАТО как никогда, заявил Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Путь Украины по вступлению в Североатлантический альянс сократился до одного шага. Теперь украинцы наиболее близки к своей цели, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы сократили ваш путь в НАТО с двух до одного шага, отменив требование Плана действий по членству. Украина сейчас ближе к НАТО как никогда», — заявил Йенс Столтенберг в ходе поездки в Киев, передает пресс-служба НАТО . Генсек альянса добавил, что страны НАТО и США планируют начать производство ПВО на территории Украины. Он пообещал, что Североатлантический альянс будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. После начала спецоперации РФ Украина отправила заявку на ускоренное вступление в НАТО. Председатель комитета парламента Германии по внешней политике Михаэль Рот отметил, что Украина может попасть в НАТО по частям, чтобы избежать прямого конфликта альянса с РФ. Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников выражал уверенность, что страну примут в альянс без соблюдения его правил.

Путь Украины по вступлению в Североатлантический альянс сократился до одного шага. Теперь украинцы наиболее близки к своей цели, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы сократили ваш путь в НАТО с двух до одного шага, отменив требование Плана действий по членству. Украина сейчас ближе к НАТО как никогда», — заявил Йенс Столтенберг в ходе поездки в Киев, передает пресс-служба НАТО. Генсек альянса добавил, что страны НАТО и США планируют начать производство ПВО на территории Украины. Он пообещал, что Североатлантический альянс будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. После начала спецоперации РФ Украина отправила заявку на ускоренное вступление в НАТО. Председатель комитета парламента Германии по внешней политике Михаэль Рот отметил, что Украина может попасть в НАТО по частям, чтобы избежать прямого конфликта альянса с РФ. Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников выражал уверенность, что страну примут в альянс без соблюдения его правил.