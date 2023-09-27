27 сентября 2023

В Салехарде открыли сквер трудовой доблести. Фото

Дмитрий Артюхов принял участие в церемонии сквера трудовой доблести
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, благоустройство, сквер на проспекте орджоникидзе, сквер проспект орджоникидзе
В Салехарде открыли сквер трудовой доблести (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) прошло открытие сквера трудовой доблести на улице Республики с мемориалом труженикам тыла. В церемонии принял участие глава Ямала Дмитрий Артюхов, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«На улице Республики завершены работы по созданию знакового места памяти для каждого из нас. Ключевая композиция — мемориал „Труженикам тыла Ямала в годы Великой Отечественной войны“ — как напоминание о трудовом подвиге всех, кто работал на обеспечение фронтовиков всем необходимым», — написал Алексей Титовский в telegram-канале. На прикрепленных фото видно, что в церемонии открытия принимает участие Дмитрий Артюхов.

Также в сквер вернули памятник жертвам политических репрессий. По словам Титовского, получилось наполненное смыслами историческое место, которое будет напоминать о подвиге жителей Ямала и не даст забыть страницы прошлого.

Ранее URA.RU рассказало, что эксперты РАН утвердили справку о заслугах жителей Салехарда в годы Великой Отечественной войны. Ходатайство активистов о присвоении городу звания «Город трудовой доблести» было одобрено депутатами окружного Законодательного собрания на заседании 28 сентября.

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В Салехарде (ЯНАО) прошло открытие сквера трудовой доблести на улице Республики с мемориалом труженикам тыла. В церемонии принял участие глава Ямала Дмитрий Артюхов, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «На улице Республики завершены работы по созданию знакового места памяти для каждого из нас. Ключевая композиция — мемориал „Труженикам тыла Ямала в годы Великой Отечественной войны“ — как напоминание о трудовом подвиге всех, кто работал на обеспечение фронтовиков всем необходимым», — написал Алексей Титовский в telegram-канале. На прикрепленных фото видно, что в церемонии открытия принимает участие Дмитрий Артюхов. Также в сквер вернули памятник жертвам политических репрессий. По словам Титовского, получилось наполненное смыслами историческое место, которое будет напоминать о подвиге жителей Ямала и не даст забыть страницы прошлого. Ранее URA.RU рассказало, что эксперты РАН утвердили справку о заслугах жителей Салехарда в годы Великой Отечественной войны. Ходатайство активистов о присвоении городу звания «Город трудовой доблести» было одобрено депутатами окружного Законодательного собрания на заседании 28 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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