В Салехарде открыли сквер трудовой доблести. Фото

Дмитрий Артюхов принял участие в церемонии сквера трудовой доблести

28 сентября 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

В Салехарде открыли сквер трудовой доблести (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) прошло открытие сквера трудовой доблести на улице Республики с мемориалом труженикам тыла. В церемонии принял участие глава Ямала Дмитрий Артюхов, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «На улице Республики завершены работы по созданию знакового места памяти для каждого из нас. Ключевая композиция — мемориал „Труженикам тыла Ямала в годы Великой Отечественной войны“ — как напоминание о трудовом подвиге всех, кто работал на обеспечение фронтовиков всем необходимым», — написал Алексей Титовский в telegram-канале. На прикрепленных фото видно, что в церемонии открытия принимает участие Дмитрий Артюхов. Также в сквер вернули памятник жертвам политических репрессий. По словам Титовского, получилось наполненное смыслами историческое место, которое будет напоминать о подвиге жителей Ямала и не даст забыть страницы прошлого. Ранее URA.RU рассказало, что эксперты РАН утвердили справку о заслугах жителей Салехарда в годы Великой Отечественной войны. Ходатайство активистов о присвоении городу звания «Город трудовой доблести» было одобрено депутатами окружного Законодательного собрания на заседании 28 сентября.

В Салехарде (ЯНАО) прошло открытие сквера трудовой доблести на улице Республики с мемориалом труженикам тыла. В церемонии принял участие глава Ямала Дмитрий Артюхов, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «На улице Республики завершены работы по созданию знакового места памяти для каждого из нас. Ключевая композиция — мемориал „Труженикам тыла Ямала в годы Великой Отечественной войны“ — как напоминание о трудовом подвиге всех, кто работал на обеспечение фронтовиков всем необходимым», — написал Алексей Титовский в telegram-канале. На прикрепленных фото видно, что в церемонии открытия принимает участие Дмитрий Артюхов. Также в сквер вернули памятник жертвам политических репрессий. По словам Титовского, получилось наполненное смыслами историческое место, которое будет напоминать о подвиге жителей Ямала и не даст забыть страницы прошлого. Ранее URA.RU рассказало, что эксперты РАН утвердили справку о заслугах жителей Салехарда в годы Великой Отечественной войны. Ходатайство активистов о присвоении городу звания «Город трудовой доблести» было одобрено депутатами окружного Законодательного собрания на заседании 28 сентября.