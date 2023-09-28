Депутат Госдумы Федоров предупредил о взрывной инфляции при трате денег из ФНБ

29 сентября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Россия может брать деньги из ФНБ при низкой стоимости нефти, сказал Евгений Федоров Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Правительство РФ представило проект бюджета на 2024 и плановые 2025, 2026 годы. При его исполнении будут задействованы средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). О том, при каких условиях можно использовать деньги фонда и какие риски это предполагает URA.RU рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. — Евгений Алексеевич, долгие годы наша страна откладывала деньги в Фонд национального благосостояния, что вызывало множество споров и предложений по использованию этих средств. А для чего действительно он нужен? — «Природа ФНБ заключается не только в том, чтобы сохранить деньги, но и позволяет балансировать курсу рубля, и в целом балансировать экономику. То есть это накопительно-резервная и регулирующая функция», — сказал Евгений Федоров. — Каким образом ФНБ помогает балансировать экономику и показатели рубля? — «Мы продаем нефть за границу. Все, что выше 41 доллара за баррель отправляется в фонд. Тем самым российская экономика не получает дополнительный объем рублей. Иначе бы увеличивался объем денежной массы, деньги пришлось бы печатать. Поэтому были придуманы ФНБ и валютные резервы. Напомню, что их объем составляет 650 миллиардов долларов», — объяснил депутат. — А при каких условиях средства могут использовать и есть ли риски для экономики в этом случае? — «Если нефть падает ниже этой цены (41 доллар за баррель — прим. URA.RU), тогда уже могут использовать средства фонда. Работает регуляционный механизм, при котором из резервов деньги в экономику, относительно без инфляционных рисков. Частично средства ФНБ могут использоваться для крупных инфраструктурных проектов, например, стройки, автодороги. Они долгосрочные и дают меньше нагрузки инфляционного характера на российскую экономику», — отметил собеседник агентства. — Какие риски есть при использовании средств фонда? Можно ли эти деньги запустить в экономику, раздать гражданам? Все-таки он не называется резервным, а национального благосостояния. «Тогда в экономику поступят рубли в огромных количествах, не обеспеченные товарной массой. Резко и многократно подскочит инфляция. Поэтому мы их и не используем. Рубль и так упал, и если влить необеспеченных денег, то инфляции не избежать», — подчеркнул Федоров. Но инфляция все равно растет. Как вы считаете, какие меры необходимо предпринять, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране? «Я исхожу из того, что это кризис макроэкономического характера. Та модель, которая у нас заложена не дает рублю стать инвестиционным рублем. Надо обнулять процентную ставку, нужна другая модель эмиссии рубля, то есть отказ от валютного резерва вообще. Представляете, как можно было бы улучшить жизнь в России, если бы на эти 650 миллиардов купить товаров? Это утроение товарной массы, что означает необходимость автоматического удвоения зарплат, чтобы люди выкупали эти товары. Это изменение всей модели работы экономики. Мы не готовы к таким радикальным реформам, но обязательно к этому придем», — считает парламентарий. Российское правительство взяло из Фонда национального благосостояния четыре триллиона рублей. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума, эти средства умножатся в следующие три года. Согласно проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, дефицит составит 1,6 трлн рублей, тогда как в 2023 году он прогнозируется на уровне 2,9 трлн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ представило проект бюджета на 2024 и плановые 2025, 2026 годы. При его исполнении будут задействованы средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). О том, при каких условиях можно использовать деньги фонда и какие риски это предполагает URA.RU рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. — Евгений Алексеевич, долгие годы наша страна откладывала деньги в Фонд национального благосостояния, что вызывало множество споров и предложений по использованию этих средств. А для чего действительно он нужен? — «Природа ФНБ заключается не только в том, чтобы сохранить деньги, но и позволяет балансировать курсу рубля, и в целом балансировать экономику. То есть это накопительно-резервная и регулирующая функция», — сказал Евгений Федоров. — Каким образом ФНБ помогает балансировать экономику и показатели рубля? — «Мы продаем нефть за границу. Все, что выше 41 доллара за баррель отправляется в фонд. Тем самым российская экономика не получает дополнительный объем рублей. Иначе бы увеличивался объем денежной массы, деньги пришлось бы печатать. Поэтому были придуманы ФНБ и валютные резервы. Напомню, что их объем составляет 650 миллиардов долларов», — объяснил депутат. — А при каких условиях средства могут использовать и есть ли риски для экономики в этом случае? — «Если нефть падает ниже этой цены (41 доллар за баррель — прим. URA.RU), тогда уже могут использовать средства фонда. Работает регуляционный механизм, при котором из резервов деньги в экономику, относительно без инфляционных рисков. Частично средства ФНБ могут использоваться для крупных инфраструктурных проектов, например, стройки, автодороги. Они долгосрочные и дают меньше нагрузки инфляционного характера на российскую экономику», — отметил собеседник агентства. — Какие риски есть при использовании средств фонда? Можно ли эти деньги запустить в экономику, раздать гражданам? Все-таки он не называется резервным, а национального благосостояния. «Тогда в экономику поступят рубли в огромных количествах, не обеспеченные товарной массой. Резко и многократно подскочит инфляция. Поэтому мы их и не используем. Рубль и так упал, и если влить необеспеченных денег, то инфляции не избежать», — подчеркнул Федоров. Но инфляция все равно растет. Как вы считаете, какие меры необходимо предпринять, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране? «Я исхожу из того, что это кризис макроэкономического характера. Та модель, которая у нас заложена не дает рублю стать инвестиционным рублем. Надо обнулять процентную ставку, нужна другая модель эмиссии рубля, то есть отказ от валютного резерва вообще. Представляете, как можно было бы улучшить жизнь в России, если бы на эти 650 миллиардов купить товаров? Это утроение товарной массы, что означает необходимость автоматического удвоения зарплат, чтобы люди выкупали эти товары. Это изменение всей модели работы экономики. Мы не готовы к таким радикальным реформам, но обязательно к этому придем», — считает парламентарий. Российское правительство взяло из Фонда национального благосостояния четыре триллиона рублей. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума, эти средства умножатся в следующие три года. Согласно проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, дефицит составит 1,6 трлн рублей, тогда как в 2023 году он прогнозируется на уровне 2,9 трлн рублей.