Аналитик Антонов: запрет на вывоз валюты из РФ укрепит рубль

29 сентября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Отмена мер по вывозу валюты из РФ вновь приведет к падению рубля, считает Владислав Антонов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Запрет на вывоз валюты из России поможет укрепить рубль. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, отметив, что помочь укрепить рубль могут и другие валютные ограничения. «Курс рубля власти могут поддерживать путем валютных ограничений. Например, требованием обязательной репетиции или даже обязательной продажи валютной выручки. Но эту меру, скорее всего, не поддержит бизнес. Он и так возвращает в Россию более 80% валютной выручки. Могут быть введены новые ограничения — снижение максимального порога вывоза валюты из России за границу или даже временный запрет на это, хотя бы в течение нескольких месяцев. В краткосрочном периоде это поможет стабилизировать рубль, но в дальнейшем, когда эти меры будут отменены, рубль опять начнет падать», — объяснил Владислав Антонов. По словам аналитика, в укреплении рубля может помочь и ограничение на импорт зарубежных товаров. «Плюс, ограничения на импорт тех товаров, за которые нельзя будет расплатиться в рублях или валютах дружественных стран. Но импортозамещение очень многих товаров, особенно брендовых, быстро провести невозможно, да и может возникнуть дефицит некоторых непродовольственных товаров. Так что самый актуальный способ снизить давление на рубль — это, уже предложенное Банком России, зеркалирование операций покупки валюты в бюджет. Также можно предположить, что уже введенные с 1 октября временные пошлины на экспорт могут в свою очередь тоже благоприятно сказаться на курсе рубля», — добавил Антонов. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что курс рубля к концу 2023 года укрепится. Доллар будет стоить 94 рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запрет на вывоз валюты из России поможет укрепить рубль. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, отметив, что помочь укрепить рубль могут и другие валютные ограничения. «Курс рубля власти могут поддерживать путем валютных ограничений. Например, требованием обязательной репетиции или даже обязательной продажи валютной выручки. Но эту меру, скорее всего, не поддержит бизнес. Он и так возвращает в Россию более 80% валютной выручки. Могут быть введены новые ограничения — снижение максимального порога вывоза валюты из России за границу или даже временный запрет на это, хотя бы в течение нескольких месяцев. В краткосрочном периоде это поможет стабилизировать рубль, но в дальнейшем, когда эти меры будут отменены, рубль опять начнет падать», — объяснил Владислав Антонов. По словам аналитика, в укреплении рубля может помочь и ограничение на импорт зарубежных товаров. «Плюс, ограничения на импорт тех товаров, за которые нельзя будет расплатиться в рублях или валютах дружественных стран. Но импортозамещение очень многих товаров, особенно брендовых, быстро провести невозможно, да и может возникнуть дефицит некоторых непродовольственных товаров. Так что самый актуальный способ снизить давление на рубль — это, уже предложенное Банком России, зеркалирование операций покупки валюты в бюджет. Также можно предположить, что уже введенные с 1 октября временные пошлины на экспорт могут в свою очередь тоже благоприятно сказаться на курсе рубля», — добавил Антонов. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что курс рубля к концу 2023 года укрепится. Доллар будет стоить 94 рубля.