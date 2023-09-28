Жители травмировались во время давки в курганском автобусе

В Кургане пассажирки получили травмы в автобусе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В заполненном курганском автобусе при попытке кондуктора пройти по салону, травмировались две пассажирки. Об этом сообщается в группе «Инцидент | Курган».

«18 сентября на автобусе №51 была сильнейшая давка. Места не хватало, чтобы элементарно стоять. Кондукторша заметила, что один человек не заплатил за проезд и понеслась по головам через весь салон. Без травм не обошлось! Стояла бедная бабушка и стонала от боли из-за массивной кондукторши, еще одна девочка выходя из еле ехавшего автобуса повредила себе колено», — говорится в сообщении.

Со слов автора поста, через несколько дней при обычной ходьбе у девочки случился перелом сустава. Также она прикрепила выписку из Курганской областной детской больнице имени Красного креста, где указано, что «в статусе признаки краевого перелома надколенник без смещения».

Редакция URA.RU попыталась взять комментарий по теме у перевозчика «Транссервис». Оперативно связаться с представителями компании не удалось, на звонок не ответили.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане пассажирка автобуса во время высадки получила травмы. Предполагалось, что травмы получены из-за водителя, резко надавившего на газ. Позже выяснилось, что водитель был не виноват в происшествии, так как женщина запнулась и упала во время того, как автобус стоял на месте.