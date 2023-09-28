The Spectator: Запад заменит Зеленского на лидера, который договорится с РФ

29 сентября 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не устраивает Запад Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны хотят заменить президента Украины Владимира Зеленского на другого лидера, который согласится на переговоры с Россией. Об этом сообщают британские политологи. «Запад хочет заменить Зеленского на лидера, который с большей вероятностью пойдет на компромисс с Москвой. Но шансы на избрание такого лидера (демократическим путем — прим. URA.RU) ничтожно малы», — передает издание The Spectator. Ранее о планах Запада по смене президента Украины рассказывали турецкие журналисты. Вашингтон и европейские партнеры Киева намерены завершить конфликт с РФ дипломатическим путем, передает RT. В США Зеленского критикуют даже те американцы, которые ранее выступали на стороне украинского лидера. В стране усиливаются разговоры о преступлениях ВСУ, сообщает телеканал 360. В Кремле также уверены, что Запад хочет заменить Зеленского в разгар конфликта.

Западные страны хотят заменить президента Украины Владимира Зеленского на другого лидера, который согласится на переговоры с Россией. Об этом сообщают британские политологи. «Запад хочет заменить Зеленского на лидера, который с большей вероятностью пойдет на компромисс с Москвой. Но шансы на избрание такого лидера (демократическим путем — прим. URA.RU) ничтожно малы», — передает издание The Spectator. Ранее о планах Запада по смене президента Украины рассказывали турецкие журналисты. Вашингтон и европейские партнеры Киева намерены завершить конфликт с РФ дипломатическим путем, передает RT. В США Зеленского критикуют даже те американцы, которые ранее выступали на стороне украинского лидера. В стране усиливаются разговоры о преступлениях ВСУ, сообщает телеканал 360. В Кремле также уверены, что Запад хочет заменить Зеленского в разгар конфликта.