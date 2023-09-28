28 сентября 2023

The Spectator: Запад заменит Зеленского на лидера, который договорится с РФ

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Владимир Зеленский не устраивает Запад Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные страны хотят заменить президента Украины Владимира Зеленского на другого лидера, который согласится на переговоры с Россией. Об этом сообщают британские политологи.

«Запад хочет заменить Зеленского на лидера, который с большей вероятностью пойдет на компромисс с Москвой. Но шансы на избрание такого лидера (демократическим путем — прим. URA.RU) ничтожно малы», — передает издание The Spectator.

Ранее о планах Запада по смене президента Украины рассказывали турецкие журналисты. Вашингтон и европейские партнеры Киева намерены завершить конфликт с РФ дипломатическим путем, передает RT. В США Зеленского критикуют даже те американцы, которые ранее выступали на стороне украинского лидера. В стране усиливаются разговоры о преступлениях ВСУ, сообщает телеканал 360. В Кремле также уверены, что Запад хочет заменить Зеленского в разгар конфликта.

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Западные страны хотят заменить президента Украины Владимира Зеленского на другого лидера, который согласится на переговоры с Россией. Об этом сообщают британские политологи. «Запад хочет заменить Зеленского на лидера, который с большей вероятностью пойдет на компромисс с Москвой. Но шансы на избрание такого лидера (демократическим путем — прим. URA.RU) ничтожно малы», — передает издание The Spectator. Ранее о планах Запада по смене президента Украины рассказывали турецкие журналисты. Вашингтон и европейские партнеры Киева намерены завершить конфликт с РФ дипломатическим путем, передает RT. В США Зеленского критикуют даже те американцы, которые ранее выступали на стороне украинского лидера. В стране усиливаются разговоры о преступлениях ВСУ, сообщает телеканал 360. В Кремле также уверены, что Запад хочет заменить Зеленского в разгар конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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