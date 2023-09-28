28 сентября 2023

Маск: прежние владельцы Twitter скрыли бы скандал с нацистом в Канаде

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Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, экран, илон маск
Маск согласился, что прежнее руководство Twitter замяло бы историю с нацистом в парламенте Канады Фото:

Бизнесмен Илон Маск согласился, что приобретение им платформы X (бывший Twitter) позволило пролить свет на историю с чествованием нациста в канадском парламенте. Соответствующий комментарий предприниматель оставил под записью одного из пользователей своей соцсети.

«Вот как был пролит свет на историю о канадском нацисте. Если бы ученый (политолог Университета Оттавы Иван Катчановски — прим. URA.RU) не сообщил о ней на этой платформе, мир бы не узнал о ней, поскольку премьер-министр Канады Джастин Трюдо попытался отвлечь внимание от истории, назвав произошедшее „российской дезинформацией“. Весьма вероятно, что старый Тwitter зацензурировал бы ее», — написал пользователь соцсети Х (бывший Twitter). Маск оставил под записью комментарий: «Да».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поприветствовали экс-бойца дивизии СС Ярослава Хунку в канадском парламенте. В свою очередь Польша и Россия возмутились этим событием. Сам нацист позднее пожаловался на всеобщую критику, ненависть и теперь вынужден уехать в Южную Америку.

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Бизнесмен Илон Маск согласился, что приобретение им платформы X (бывший Twitter) позволило пролить свет на историю с чествованием нациста в канадском парламенте. Соответствующий комментарий предприниматель оставил под записью одного из пользователей своей соцсети. «Вот как был пролит свет на историю о канадском нацисте. Если бы ученый (политолог Университета Оттавы Иван Катчановски — прим. URA.RU) не сообщил о ней на этой платформе, мир бы не узнал о ней, поскольку премьер-министр Канады Джастин Трюдо попытался отвлечь внимание от истории, назвав произошедшее „российской дезинформацией“. Весьма вероятно, что старый Тwitter зацензурировал бы ее», — написал пользователь соцсети Х (бывший Twitter). Маск оставил под записью комментарий: «Да». Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поприветствовали экс-бойца дивизии СС Ярослава Хунку в канадском парламенте. В свою очередь Польша и Россия возмутились этим событием. Сам нацист позднее пожаловался на всеобщую критику, ненависть и теперь вынужден уехать в Южную Америку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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