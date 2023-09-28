Маск: прежние владельцы Twitter скрыли бы скандал с нацистом в Канаде

29 сентября 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Маск согласился, что прежнее руководство Twitter замяло бы историю с нацистом в парламенте Канады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бизнесмен Илон Маск согласился, что приобретение им платформы X (бывший Twitter) позволило пролить свет на историю с чествованием нациста в канадском парламенте. Соответствующий комментарий предприниматель оставил под записью одного из пользователей своей соцсети. «Вот как был пролит свет на историю о канадском нацисте. Если бы ученый (политолог Университета Оттавы Иван Катчановски — прим. URA.RU) не сообщил о ней на этой платформе, мир бы не узнал о ней, поскольку премьер-министр Канады Джастин Трюдо попытался отвлечь внимание от истории, назвав произошедшее „российской дезинформацией“. Весьма вероятно, что старый Тwitter зацензурировал бы ее», — написал пользователь соцсети Х (бывший Twitter). Маск оставил под записью комментарий: «Да». Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поприветствовали экс-бойца дивизии СС Ярослава Хунку в канадском парламенте. В свою очередь Польша и Россия возмутились этим событием. Сам нацист позднее пожаловался на всеобщую критику, ненависть и теперь вынужден уехать в Южную Америку.

Бизнесмен Илон Маск согласился, что приобретение им платформы X (бывший Twitter) позволило пролить свет на историю с чествованием нациста в канадском парламенте. Соответствующий комментарий предприниматель оставил под записью одного из пользователей своей соцсети. «Вот как был пролит свет на историю о канадском нацисте. Если бы ученый (политолог Университета Оттавы Иван Катчановски — прим. URA.RU) не сообщил о ней на этой платформе, мир бы не узнал о ней, поскольку премьер-министр Канады Джастин Трюдо попытался отвлечь внимание от истории, назвав произошедшее „российской дезинформацией“. Весьма вероятно, что старый Тwitter зацензурировал бы ее», — написал пользователь соцсети Х (бывший Twitter). Маск оставил под записью комментарий: «Да». Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поприветствовали экс-бойца дивизии СС Ярослава Хунку в канадском парламенте. В свою очередь Польша и Россия возмутились этим событием. Сам нацист позднее пожаловался на всеобщую критику, ненависть и теперь вынужден уехать в Южную Америку.