Посол Польши обиделся на Канаду за приглашение в Палату общин украинского ветерана СС. Представители Польши считают, что члены 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция» ответственны за убийство тысяч поляков и евреев. Об этом написал польский судья Витольд Дзельский. Он отметил, что рассчитывает на извинения канадской стороны.
«Польша — лучший друг Украины, но она никогда не согласится обелить таких злодеев. Как посол Польши в Канаде я жду извинений», — написал Дзельский на своей странице в соцсети X.
Владимир Зеленский попытался задобрить отвернувшуюся от Украины Польшу. Для этого он вручил награды двум полякам, которые помогали ВСУ. Польский премьер-министр Моравецкий объявил о том, что страна прекращает поставки оружия в Киев, передает «Царьград». Конкретная позиция Польши остается «неясной». Официальные польские лица заверили иностранных коллег в том, что страна будет продолжать поддержку Киева, передает «Национальная служба новостей».
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