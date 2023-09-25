Польша обиделась на Канаду за приглашение украинского ветерана СС

Канада пригласила в Палату общин украинского ветерана СС «Галиция»
© Служба новостей «URA.RU»
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Польша ждет извинений от Канады из-за приглашения украинского ветерана СС Фото:

Посол Польши обиделся на Канаду за приглашение в Палату общин украинского ветерана СС. Представители Польши считают, что члены 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция» ответственны за убийство тысяч поляков и евреев. Об этом написал польский судья Витольд Дзельский. Он отметил, что рассчитывает на извинения канадской стороны.

«Польша — лучший друг Украины, но она никогда не согласится обелить таких злодеев. Как посол Польши в Канаде я жду извинений», — написал Дзельский на своей странице в соцсети X.

Владимир Зеленский попытался задобрить отвернувшуюся от Украины Польшу. Для этого он вручил награды двум полякам, которые помогали ВСУ. Польский премьер-министр Моравецкий объявил о том, что страна прекращает поставки оружия в Киев, передает «Царьград». Конкретная позиция Польши остается «неясной». Официальные польские лица заверили иностранных коллег в том, что страна будет продолжать поддержку Киева, передает «Национальная служба новостей».

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Посол Польши обиделся на Канаду за приглашение в Палату общин украинского ветерана СС. Представители Польши считают, что члены 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция» ответственны за убийство тысяч поляков и евреев. Об этом написал польский судья Витольд Дзельский. Он отметил, что рассчитывает на извинения канадской стороны. «Польша — лучший друг Украины, но она никогда не согласится обелить таких злодеев. Как посол Польши в Канаде я жду извинений», — написал Дзельский на своей странице в соцсети X. Владимир Зеленский попытался задобрить отвернувшуюся от Украины Польшу. Для этого он вручил награды двум полякам, которые помогали ВСУ. Польский премьер-министр Моравецкий объявил о том, что страна прекращает поставки оружия в Киев, передает «Царьград». Конкретная позиция Польши остается «неясной». Официальные польские лица заверили иностранных коллег в том, что страна будет продолжать поддержку Киева, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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