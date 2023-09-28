Синоптики вновь перенесли дату первых снегопадов в Челябинске

Дата выпадения снега постоянно откладывается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Синоптики в третий раз перенесли дату первых снегопадов в Челябинске, отодвинув ее на 20 октября. Ранее они обещали снег почти на неделю раньше.

«Первый снег в Челябинске пойдет 20 и 21 октября. Ночные температуры в эти дни опустятся до -3 градусов», — говорится в обновленном долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

Накануне синоптики обещали, что снег выпадет 14 октября, но теперь пересмотрели эту дату. Еще ранее они прогнозировали, что снегопады накроют Челябинск уже к 3 октября, ссылаясь на циклон, который принесет обильные осадки.