Синоптики вновь перенесли дату первых снегопадов в Челябинске

Дата выпадения снега постоянно откладывается
Синоптики в третий раз перенесли дату первых снегопадов в Челябинске, отодвинув ее на 20 октября. Ранее они обещали снег почти на неделю раньше.
«Первый снег в Челябинске пойдет 20 и 21 октября. Ночные температуры в эти дни опустятся до -3 градусов», — говорится в обновленном долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео».
Накануне синоптики обещали, что снег выпадет 14 октября, но теперь пересмотрели эту дату. Еще ранее они прогнозировали, что снегопады накроют Челябинск уже к 3 октября, ссылаясь на циклон, который принесет обильные осадки.
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