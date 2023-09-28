28 сентября 2023

Синоптики вновь перенесли дату первых снегопадов в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Дата выпадения снега постоянно откладывается Фото:

Синоптики в третий раз перенесли дату первых снегопадов в Челябинске, отодвинув ее на 20 октября. Ранее они обещали снег почти на неделю раньше.

«Первый снег в Челябинске пойдет 20 и 21 октября. Ночные температуры в эти дни опустятся до -3 градусов», — говорится в обновленном долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

Накануне синоптики обещали, что снег выпадет 14 октября, но теперь пересмотрели эту дату. Еще ранее они прогнозировали, что снегопады накроют Челябинск уже к 3 октября, ссылаясь на циклон, который принесет обильные осадки.

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Синоптики в третий раз перенесли дату первых снегопадов в Челябинске, отодвинув ее на 20 октября. Ранее они обещали снег почти на неделю раньше. «Первый снег в Челябинске пойдет 20 и 21 октября. Ночные температуры в эти дни опустятся до -3 градусов», — говорится в обновленном долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Накануне синоптики обещали, что снег выпадет 14 октября, но теперь пересмотрели эту дату. Еще ранее они прогнозировали, что снегопады накроют Челябинск уже к 3 октября, ссылаясь на циклон, который принесет обильные осадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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