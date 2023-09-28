28 сентября 2023

Миронов заявил, что его партия готова выдвинуть Путина на выборах-2024

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8 съезд СР. Москва, портрет путина, миронов сергей, съезд
Сергей Миронов озвучил позицию партии о предстоящих президентских выборах Фото:

Партия «Справедливая Россия — За правду» готова не только поддержать действующего главу государства Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, но и выдвинуть его кандидатуру. С таким заявлением выступил глава фракции Сергей Миронов.

«Мы [партия] будем не то что поддерживать, мы выдвинем Владимира Владимировича Путина. Мы же за это проголосовали на съезде. Он пойдет скорее всего как независимый. Но выдвинуть его нам это не мешает», — отметил Сергей Миронов в беседе с РИА Новости.

В РФ президентские выборы состоятся в сентябре 2024 года. Путин отмечал, что все пройдет в строгом соответствии с законом, передает RT. Сам российский лидер еще не давал официальных комментариев о своем участии в кампании. Он только заявлял, что подумает об этой возможности. В Кремле подчеркивали, что подготовка к президентским выборам в России еще не началась.

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Партия «Справедливая Россия — За правду» готова не только поддержать действующего главу государства Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, но и выдвинуть его кандидатуру. С таким заявлением выступил глава фракции Сергей Миронов. «Мы [партия] будем не то что поддерживать, мы выдвинем Владимира Владимировича Путина. Мы же за это проголосовали на съезде. Он пойдет скорее всего как независимый. Но выдвинуть его нам это не мешает», — отметил Сергей Миронов в беседе с РИА Новости. В РФ президентские выборы состоятся в сентябре 2024 года. Путин отмечал, что все пройдет в строгом соответствии с законом, передает RT. Сам российский лидер еще не давал официальных комментариев о своем участии в кампании. Он только заявлял, что подумает об этой возможности. В Кремле подчеркивали, что подготовка к президентским выборам в России еще не началась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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