Миронов заявил, что его партия готова выдвинуть Путина на выборах-2024

29 сентября 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов озвучил позицию партии о предстоящих президентских выборах Фото: Владимир Андреев Партия «Справедливая Россия — За правду» готова не только поддержать действующего главу государства Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, но и выдвинуть его кандидатуру. С таким заявлением выступил глава фракции Сергей Миронов. «Мы [партия] будем не то что поддерживать, мы выдвинем Владимира Владимировича Путина. Мы же за это проголосовали на съезде. Он пойдет скорее всего как независимый. Но выдвинуть его нам это не мешает», — отметил Сергей Миронов в беседе с РИА Новости. В РФ президентские выборы состоятся в сентябре 2024 года. Путин отмечал, что все пройдет в строгом соответствии с законом, передает RT. Сам российский лидер еще не давал официальных комментариев о своем участии в кампании. Он только заявлял, что подумает об этой возможности. В Кремле подчеркивали, что подготовка к президентским выборам в России еще не началась.

Партия «Справедливая Россия — За правду» готова не только поддержать действующего главу государства Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, но и выдвинуть его кандидатуру. С таким заявлением выступил глава фракции Сергей Миронов. «Мы [партия] будем не то что поддерживать, мы выдвинем Владимира Владимировича Путина. Мы же за это проголосовали на съезде. Он пойдет скорее всего как независимый. Но выдвинуть его нам это не мешает», — отметил Сергей Миронов в беседе с РИА Новости. В РФ президентские выборы состоятся в сентябре 2024 года. Путин отмечал, что все пройдет в строгом соответствии с законом, передает RT. Сам российский лидер еще не давал официальных комментариев о своем участии в кампании. Он только заявлял, что подумает об этой возможности. В Кремле подчеркивали, что подготовка к президентским выборам в России еще не началась.