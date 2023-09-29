Российские танкисты получили денежный сертификат за уничтожение танка Leopard

Российские военные получили сертификат в размере одного миллиона рублей за уничтожение танка Leopard Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные из группировки «Запад» уничтожили немецкий танк Leopard на купянском направлении в зоне спецоперации. За это им вручили денежный сертификат. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

«Военнослужащим 1-й гвардейской танковой армии, уничтожившим в ходе боя танк Leopard [на купянском направлении], вручили денежный сертификат», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале . Военные за уничтожение Leopard получили денежный сертификат в размере одного миллиона рублей.

Командир из танковой бригады с позывным «Степа» рассказал, что они действовали быстро. Благодаря грамотным действиям и своевременной корректировке военным удалось попасть по гусеницам вражеского танка. «Не такой он уж и хваленый», — отозвался «Степа» о Leopard.

Начальник расчета БПЛА с позывным «Гамлет», который участвовал в корректировке, добавил, что уничтожению немецкого танка помогла командная работа. «В танковом расчете все профессиональные ребята», — подчеркнул он. Расчет БПЛА использовал беспилотник «Ланцелот» для поражения вражеской техники.

Страны Запада поставили Украине американские танки Abrams и немецкие Leopard, передает телеканал 360. Однако, несмотря на предоставленную помощь в виде военной техники, ВСУ продолжают нести потери. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, только за сентябрь они потеряли свыше 17 тысяч человек.