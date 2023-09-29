Российские военные из группировки «Запад» уничтожили немецкий танк Leopard на купянском направлении в зоне спецоперации. За это им вручили денежный сертификат. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
«Военнослужащим 1-й гвардейской танковой армии, уничтожившим в ходе боя танк Leopard [на купянском направлении], вручили денежный сертификат», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Военные за уничтожение Leopard получили денежный сертификат в размере одного миллиона рублей.
Командир из танковой бригады с позывным «Степа» рассказал, что они действовали быстро. Благодаря грамотным действиям и своевременной корректировке военным удалось попасть по гусеницам вражеского танка. «Не такой он уж и хваленый», — отозвался «Степа» о Leopard.
Начальник расчета БПЛА с позывным «Гамлет», который участвовал в корректировке, добавил, что уничтожению немецкого танка помогла командная работа. «В танковом расчете все профессиональные ребята», — подчеркнул он. Расчет БПЛА использовал беспилотник «Ланцелот» для поражения вражеской техники.
Страны Запада поставили Украине американские танки Abrams и немецкие Leopard, передает телеканал 360. Однако, несмотря на предоставленную помощь в виде военной техники, ВСУ продолжают нести потери. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, только за сентябрь они потеряли свыше 17 тысяч человек.
Российские военные из группировки «Запад» уничтожили немецкий танк Leopard на купянском направлении в зоне спецоперации. За это им вручили денежный сертификат. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. «Военнослужащим 1-й гвардейской танковой армии, уничтожившим в ходе боя танк Leopard [на купянском направлении], вручили денежный сертификат», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Военные за уничтожение Leopard получили денежный сертификат в размере одного миллиона рублей. Командир из танковой бригады с позывным «Степа» рассказал, что они действовали быстро. Благодаря грамотным действиям и своевременной корректировке военным удалось попасть по гусеницам вражеского танка. «Не такой он уж и хваленый», — отозвался «Степа» о Leopard. Начальник расчета БПЛА с позывным «Гамлет», который участвовал в корректировке, добавил, что уничтожению немецкого танка помогла командная работа. «В танковом расчете все профессиональные ребята», — подчеркнул он. Расчет БПЛА использовал беспилотник «Ланцелот» для поражения вражеской техники. Страны Запада поставили Украине американские танки Abrams и немецкие Leopard, передает телеканал 360. Однако, несмотря на предоставленную помощь в виде военной техники, ВСУ продолжают нести потери. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, только за сентябрь они потеряли свыше 17 тысяч человек.