Курганские власти будут контролировать количество отходов предприятий

Для предприятий Курганской области готовят новый норматив по накоплению ТКО Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Курганской области власти готовят новый норматив по накоплению твердых коммунальных отходов (ТКО), но именно для различных предприятий региона: магазинов, банков, интернатов, театров, клубов, образовательных учреждений и других. Информация об этом размещена на сайте департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Департамент рассматривает предложения по данному проекту.

«Проект приказа департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для категорий потребителей, за исключением потребителей в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, на территории Курганской области», — указано на сайте ведомства.

На сайте также опубликован возможный норматив из расчета на квадратный метр общей площади предприятия. В настоящий момент, по данным самого ведомства, департамент вынес проект на общественное обсуждение, которое проводится с 27 сентября по 25 октября. В этот же период принимаются экспертные заключения.

Ранее власти региона приняли решение не снижать плату за мусор. При этом суд признал существующие нормативы недействующими.