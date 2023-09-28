28 сентября 2023

Курганские власти будут контролировать количество отходов предприятий

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, мусор, бутылки, мусорка, урна, пластик
Для предприятий Курганской области готовят новый норматив по накоплению ТКО Фото:

В Курганской области власти готовят новый норматив по накоплению твердых коммунальных отходов (ТКО), но именно для различных предприятий региона: магазинов, банков, интернатов, театров, клубов, образовательных учреждений и других. Информация об этом размещена на сайте департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Департамент рассматривает предложения по данному проекту.

«Проект приказа департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для категорий потребителей, за исключением потребителей в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, на территории Курганской области», — указано на сайте ведомства.

На сайте также опубликован возможный норматив из расчета на квадратный метр общей площади предприятия. В настоящий момент, по данным самого ведомства, департамент вынес проект на общественное обсуждение, которое проводится с 27 сентября по 25 октября. В этот же период принимаются экспертные заключения.

Ранее власти региона приняли решение не снижать плату за мусор. При этом суд признал существующие нормативы недействующими.

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В Курганской области власти готовят новый норматив по накоплению твердых коммунальных отходов (ТКО), но именно для различных предприятий региона: магазинов, банков, интернатов, театров, клубов, образовательных учреждений и других. Информация об этом размещена на сайте департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Департамент рассматривает предложения по данному проекту. «Проект приказа департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для категорий потребителей, за исключением потребителей в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, на территории Курганской области», — указано на сайте ведомства. На сайте также опубликован возможный норматив из расчета на квадратный метр общей площади предприятия. В настоящий момент, по данным самого ведомства, департамент вынес проект на общественное обсуждение, которое проводится с 27 сентября по 25 октября. В этот же период принимаются экспертные заключения. Ранее власти региона приняли решение не снижать плату за мусор. При этом суд признал существующие нормативы недействующими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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