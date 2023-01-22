Топ-менеджер челябинского экс-губернатора вывела свои деньги из-под ареста

Наталья Салеева через суд разблокировала свою пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Замдиректора обанкротившегося ПО «Монтажник» (Магнитогорск) Наталья Салеева добилась частичного снятия ареста со своего имущества. Соответствующие сведения появились в базе судебных дел. До «Монтажника» Салеева, которая считается соратницей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, руководила правительственной «Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ).

«Ходатайство Салеевой Натальи Борисовны об отмене обеспечительных мер, принятых определением Арбитражного суда Челябинской области от 19.12.2022 в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее в пределах суммы предъявленных требований в размере 4 млн 536 тыс. рублей, удовлетворить частично. Отменить принятые названным судебным актом обеспечительные меры в части ареста денежных средств Салеевой, получаемых ею в качестве пенсии по старости в полном объеме», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Ареста имущества Салеевой добивалась конкурсный управляющий Елена Соломка, которая требует взыскать с Салеевой в пользу «Монтажника» убытки на эту сумму. В конце декабря 2022 года ей удалось добиться решения об аресте имущества топ-мнеджера на эту сумму в качестве обеспечительной меры. Ранее Соломка уже требовала ограничить Салеевой зарплату в «Монтажнике».

Как следует из материалов дела, суд учел, что оставленных в распоряжении Салеевой средств в размере прожиточного минимума недостаточно для обеспечения нужд ее семьи. В частности, для оплаты услуг сиделки для близкой родственницы, регулярной покупки лекарств и оплате услуг адвоката. В итоге суд счел возможным для покрытия дополнительных расходов, определенных почти в 38 тысяч рублей ежемесячно, вывести из-под ареста пенсию Салеевой в размере примерно 30 тысяч рублей. Поскольку та не раскрыла информацию об иных регулярных доходах, решение об освобождении из-под ареста каких-либо дополнительных сумм не принято.

После покупки семьей Дубровского в 2018 году ПО «Монтажник» строило в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИК. Когда было освоено несколько миллиардов рублей из бюджета области, стройку заморозили — сейчас прорабатывается проект строительства на этом месте общественно-делового центра. Экс-директор фирмы Алексей Павлюк осужден за мошенничество. В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился, кредиторы взыскивают с фирмы около 2 млрд рублей — из них порядка 1 млрд с самого экс-губернатора и его сына.

Прежний управляющий «Монтажника» Иван Васин в 2020 году заявил URA.RU, что Салеева представляет в обанкротившейся компании интересы Дубровских и оказывает на него давление. Конкурсный управляющий и представители Дубровских не комментируют СМИ обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника». Сам экс-чиновник уехал за границу и не участвует в судебных процессах по делу о банкротстве компании.