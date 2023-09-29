В России стало меньше пенсионеров

29 сентября 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

В докладе сообщается, что в РФ работает 7,8 миллиона пенсионеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В 2023 году количество пенсионеров в РФ уменьшилось почти до 41 миллиона человек. Об этом сообщается в докладе об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ январь — июнь 2023 года. Отмечается, что в 2022 году в РФ жило 42 миллиона пенсионеров, годовая разница составила больше 630 тысяч человек. «Всего число пенсионеров на 1 июля 2023 года составило 41,371 миллиона человек, из них получателей страховых пенсий — 37, 381 миллиона человек, из которых получателей страховых пенсий по старости — 33, 822 миллиона человек», — говорится в документе. Отмечается, что в стране работает около 7,8 миллиона пенсионеров, в 2022 году работали 8,5 миллиона. Количество человек, получающих страховые пенсии, за год уменьшилось почти на миллион человек. Число пенсионеров, которым приходит пенсионные выплаты по старости, снизилось также на миллион человек. Ранее исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак сообщил, что у россиян в ближайшие годы пенсия не достигнет размера 30—50 тысяч рублей из-за низкой рождаемости. Однако профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что некоторые категории российских пенсионеров начнут получать повышенные выплаты с 1 октября текущего года, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году количество пенсионеров в РФ уменьшилось почти до 41 миллиона человек. Об этом сообщается в докладе об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ январь — июнь 2023 года. Отмечается, что в 2022 году в РФ жило 42 миллиона пенсионеров, годовая разница составила больше 630 тысяч человек. «Всего число пенсионеров на 1 июля 2023 года составило 41,371 миллиона человек, из них получателей страховых пенсий — 37, 381 миллиона человек, из которых получателей страховых пенсий по старости — 33, 822 миллиона человек», — говорится в документе. Отмечается, что в стране работает около 7,8 миллиона пенсионеров, в 2022 году работали 8,5 миллиона. Количество человек, получающих страховые пенсии, за год уменьшилось почти на миллион человек. Число пенсионеров, которым приходит пенсионные выплаты по старости, снизилось также на миллион человек. Ранее исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак сообщил, что у россиян в ближайшие годы пенсия не достигнет размера 30—50 тысяч рублей из-за низкой рождаемости. Однако профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что некоторые категории российских пенсионеров начнут получать повышенные выплаты с 1 октября текущего года, передает «Национальная служба новостей».