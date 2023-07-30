Финансист Баджурак: низкая рождаемость мешает повышению пенсии

31 июля 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

После 80 лет базовая часть пенсии увеличивается в два раза, сказал Ярослав Баджурак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У россиян в ближайшие годы пенсия не достигнет размера 30—50 тысяч рублей из-за низкой рождаемости. Об этом сообщил URA.RU исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак. «Пенсии в 30—40 и 50 тысяч рублей широкие слои населения вряд ли увидят в обозримом будущем. Пока им не из чего сложиться. Рождаемость падает, а значит, в будущем трудоспособных, платящих налоги россиян станет еще меньше», — сказал Ярослав Баджурак. При этом индексации пенсии в этом году продолжатся, отметил финансист. «В этом году они проходили уже дважды. В январе индексировались пенсии по старости на 4,8%, а в апреле социальные пенсии — на 3,3%. Впереди ежегодная прибавка к пенсии работающим пенсионерам 1 августа. Это не индексация, а начисление в счет накопительной части за отработанный год. Сумма зависит от количества пенсионных баллов и рассчитывается индивидуально. За год продолжающие трудовую деятельность пенсионеры могут получить не более трех баллов», — отметил эксперт. По его словам, часть пенсионеров получит значительную прибавку. «Кому в этом году исполнится 80 лет — базовая основа пенсии будет увеличена вдвое. Сейчас она составляет 7700 рублей, а будет увеличена до 15400 рублей. Перерасчет пенсии по достижении этого возраста происходит автоматически», — добавил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У россиян в ближайшие годы пенсия не достигнет размера 30—50 тысяч рублей из-за низкой рождаемости. Об этом сообщил URA.RU исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак. «Пенсии в 30—40 и 50 тысяч рублей широкие слои населения вряд ли увидят в обозримом будущем. Пока им не из чего сложиться. Рождаемость падает, а значит, в будущем трудоспособных, платящих налоги россиян станет еще меньше», — сказал Ярослав Баджурак. При этом индексации пенсии в этом году продолжатся, отметил финансист. «В этом году они проходили уже дважды. В январе индексировались пенсии по старости на 4,8%, а в апреле социальные пенсии — на 3,3%. Впереди ежегодная прибавка к пенсии работающим пенсионерам 1 августа. Это не индексация, а начисление в счет накопительной части за отработанный год. Сумма зависит от количества пенсионных баллов и рассчитывается индивидуально. За год продолжающие трудовую деятельность пенсионеры могут получить не более трех баллов», — отметил эксперт. По его словам, часть пенсионеров получит значительную прибавку. «Кому в этом году исполнится 80 лет — базовая основа пенсии будет увеличена вдвое. Сейчас она составляет 7700 рублей, а будет увеличена до 15400 рублей. Перерасчет пенсии по достижении этого возраста происходит автоматически», — добавил собеседник агентства.