В Курганской области суд вынес приговор за дискредитацию армии в соцсетях

Курганца признали виновным в дискредитации армии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Целинного округа (Курганская область) был признан виновным в публичной дискредитации действий Вооруженных сил РФ. Уголовное дело мужчины, размещавшего негативную информацию в соцсетях, рассмотрели в Целинном районном суде.

«Уголовные дела — первая инстанция. Перечень статей: ст. 207.3 ч.1; ст. 280.3 ч.1 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС). Обвинительный приговор», — говорится в картотеке суда. В пресс-службе суда URA.RU сообщили, что в качестве наказания мужчина был приговорен к принудительным работам.

По каждому из обвинений мужчину приговорили к году лишения свободы. Наказание в виде заключения было заменено принудительными работами. Путем сложения наказаний подсудимому придется отработать 1,6 года с удержанием 20% дохода в пользу государства. Также ему запретили в течение года администрировать сайты в интернете. Приговор в законную силу не вступил.

На время следствия мужчина находился в СИЗО. После решения он был выпущен из-под стражи.

Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело о дискредитации армии рассмотрят в Щучанском округе. Щучанец размещал негативную информацию у себя на странице.