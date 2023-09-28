СК требует ареста задержанного ФСБ в Челябинске директора ЮУ КЖСИ Атаманченко

Сейчас Владимир Атаманченко дает показания следователям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

СКР требует ареста главы челябинского правительственного АО «ЮУ КЖСИ» Владимира Атаманченко, сообщили 29 сентября URA.RU в пресс-службе регионального управления Следкома. Гендиректору компании предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

«По данным следствия, осенью 2019 года гендиректор корпорации, используя служебные полномочия вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности обратился к подконтрольному ему директору ООО „Строительно-монтажное управление № 12“, по совместительству своему заместителю, по вопросу выдачи ему займа в размере 10 млн рублей. Исключительно в личных целях, заведомо зная об экономической невыгодности данной сделки для Общества, заверив последнего о скорейшем возврате заемных денежных средств», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что Атаманченко оформил займ под 7,5% годовых до 14 ноября 2020 года, но деньги так и не вернул. При этом он получил выгоду в виде экономии на процентах, длительного невозврата займа, отсутствия неустойки за просрочку возврата долга. Все это повлекло существенный ущерб для предприятия.

«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение дела. Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СКР проведены обыски в корпорации и по месту жительства Атаманченко. Ему предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе СУ СК по региону.

АО «ЮУ КЖСИ» действует как оператор АИЖК и крупнейший застройщик с уставным капиталом в три миллиарда рублей. Выходец из банковских структур Якутии, Атаманченко возглавил компанию в 2019 году, сменив в этом качестве Наталью Салееву, доверенного топ-менеджера экс-губернатора Бориса Дубровского.