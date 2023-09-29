Глава ВТБ предупредил о курсе доллара по 250 рублей из-за предложения Минэка

29 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Андрей Костин сообщил, что нужно придерживаться нынешних мер ЦБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При введении двойного курса рубля доллар будет стоить 150 рублей и 250 рублей. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, нужно придерживаться нынешних мер Центробанка. «Но в принципе я против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, а другой — 250, это точно», — заявил Костин на Международном банковском форуме в Сочи. По его словам, этого делать не стоит. Костин сообщил, что нужно продолжать придерживаться тех мер, которые Центральный банк ввел на данный момент, и «постепенно возвращаться к более низким ставкам, к более стабильной ситуации». По его словам, в РФ много геополитических факторов, которые воздействуют на рубль. Вопрос о появлении двойного курса рубля начал обсуждаться после инициативы Минэкономразвития о введении «мембраны по китайской модели» между внутренним и внешним рынком рубля для стабилизации ситуации с курсом. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время экспорт продукции из РФ упал. Она отметила, что ситуация в российской экономике остается неопределенной. Поэтому Центробанк примет решения по ключевой ставке в зависимости от эффекта уже принятых мер, пишет телеканал 360. ЦБ выпустил заявление, согласно которому ограничения на вывод для россиян сохранятся до 31 марта 2024 года, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При введении двойного курса рубля доллар будет стоить 150 рублей и 250 рублей. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, нужно придерживаться нынешних мер Центробанка. «Но в принципе я против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, а другой — 250, это точно», — заявил Костин на Международном банковском форуме в Сочи. По его словам, этого делать не стоит. Костин сообщил, что нужно продолжать придерживаться тех мер, которые Центральный банк ввел на данный момент, и «постепенно возвращаться к более низким ставкам, к более стабильной ситуации». По его словам, в РФ много геополитических факторов, которые воздействуют на рубль. Вопрос о появлении двойного курса рубля начал обсуждаться после инициативы Минэкономразвития о введении «мембраны по китайской модели» между внутренним и внешним рынком рубля для стабилизации ситуации с курсом. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время экспорт продукции из РФ упал. Она отметила, что ситуация в российской экономике остается неопределенной. Поэтому Центробанк примет решения по ключевой ставке в зависимости от эффекта уже принятых мер, пишет телеканал 360. ЦБ выпустил заявление, согласно которому ограничения на вывод для россиян сохранятся до 31 марта 2024 года, передает «Национальная служба новостей».