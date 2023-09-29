Гидрометцентр спрогнозировал аномально жаркую зиму на Урале

29 сентября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Синоптики предсказывают аномально теплую зиму и начало весны Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Гидрометцентр РФ представил предварительный прогноз на декабрь — февраль 2023—2024 годов. Согласно информации синоптиков, жителей УрФО ожидает аномально теплый конец зимы. Информация об этом размещена на сайте учреждения. Декабрь Первый месяц зимы на Урале начнется с холодов. Температура в декабре по данным Гидрометцентра будет незначительно холоднее обычного. Январь Январь по прогнозам синоптиков будет относительно теплым. В большинстве регионов УрФО он будет чуть теплее нормы. Февраль В последний месяц зимы в регионе ожидаются температурные аномалии. По прогнозам февраль на Урале пройдет жарче, чем обычно. Ранее синоптики спрогнозировали время выпадения первого снега в регионах УрФО. Так в Тюмени и Кургане снег ожидается уже 14 октября. А в Челябинске наступление зимы ожидают в конце октября.

Гидрометцентр РФ представил предварительный прогноз на декабрь — февраль 2023—2024 годов. Согласно информации синоптиков, жителей УрФО ожидает аномально теплый конец зимы. Информация об этом размещена на сайте учреждения. Первый месяц зимы на Урале начнется с холодов. Температура в декабре по данным Гидрометцентра будет незначительно холоднее обычного. Январь по прогнозам синоптиков будет относительно теплым. В большинстве регионов УрФО он будет чуть теплее нормы. В последний месяц зимы в регионе ожидаются температурные аномалии. По прогнозам февраль на Урале пройдет жарче, чем обычно. Ранее синоптики спрогнозировали время выпадения первого снега в регионах УрФО. Так в Тюмени и Кургане снег ожидается уже 14 октября. А в Челябинске наступление зимы ожидают в конце октября.