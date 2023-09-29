Гидрометцентр спрогнозировал аномально жаркую зиму на Урале

Гидрометцентр РФ представил предварительный прогноз на декабрь — февраль 2023—2024 годов. Согласно информации синоптиков, жителей УрФО ожидает аномально теплый конец зимы. Информация об этом размещена на сайте учреждения.
Декабрь
Первый месяц зимы на Урале начнется с холодов. Температура в декабре по данным Гидрометцентра будет незначительно холоднее обычного.
Январь
Январь по прогнозам синоптиков будет относительно теплым. В большинстве регионов УрФО он будет чуть теплее нормы.
Февраль
В последний месяц зимы в регионе ожидаются температурные аномалии. По прогнозам февраль на Урале пройдет жарче, чем обычно.
Ранее синоптики спрогнозировали время выпадения первого снега в регионах УрФО. Так в Тюмени и Кургане снег ожидается уже 14 октября. А в Челябинске наступление зимы ожидают в конце октября.
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