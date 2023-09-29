Генпрокуратура вернула горячую воду и деньги жителям Челябинска

Ситуация с обеспечением Челябинска горячей водой остается в поле зрения органов прокуратуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вмешательство Генпрокуратуры России позволило устранить нарушения прав жителей Челябинска на качественное горячее водоснабжение. Мэру Наталье Котовой и руководству МУП «ЧКТС» внесено соответствующее представление, сообщили 29 сентября в пресс-службе ведомства.

«В результате прокурорского вмешательства возобновлено предоставление коммунальной услуги жителям 53 многоквартирных домов. Потребителям за периоды отсутствия горячего водоснабжения произведен перерасчет платы на сумму 7,9 млн рублей. Приняты организационные решения, позволившие увеличить количество обслуживающих сети бригад с 18 до 22, а в будущем до 26-ти. Также скорректированы сроки завершения ремонтных работ до 2 октября 2023 года», — сообщили в надзорном ведомстве.

Этому предшествовали многочисленные жалобы горожан на работу МУП «ЧКТС» и властей, которые контролируют компанию. После публикации URA.RU ситуацию взял на личный контроль зампрокурора РФ Сергей Зайцев.

«По его поручению прошло специальное совещание с участием вице-мэра Челябинска по вопросам ЖКХ Александра Астахова, а также руководства коммунального предприятия. В рамках него детально обсуждены пути решения проблемы. Также для устранения нарушений закона внесены представления главе города и директору сетевой организации», — добавили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В пресс-службе мэрии заявили, что отключения осуществляются при возникновении технологических нарушений и вывода во внеплановый ремонт тепловых сетей. Устранение нарушений по возможности осуществляется в максимально короткий срок. Однако потребители это отрицают: люди жалуются, что месяцами сидят без горячей воды.