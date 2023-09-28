28 сентября 2023

Власти разъяснили, кто из жителей Херсона может получить жилье в ЯНАО

Сертификат на жилье получат жители Херсона, переехавшие в ЯНАО после 24 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти уточнили, кто может получить материальную помощь Фото:

Получить материальную помощь и сертификат на приобретение жилья могут жители Херсона, переехавшие в ЯНАО после начала спецоперации и до этого не имевшие регистрацию на территории России. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора Ямала.

«Право на предоставление единовременных и социальных выплат на обзаведение имуществом и приобретение жилья жители Херсона и части Херсонской области, покинувшие место постоянного проживания и прибывшие в экстренном порядке на территорию РФ, имеют только в том случае, если они прибыли на территорию РФ после 24.02.2022 года. Также, если до этого не имели регистрации на территории России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что беженцы из Херсона смогут получить жилье в ЯНАО. Такую инициативу поддержали депутаты регионального Заксобрания.

Инфографика
Инфографика

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Получить материальную помощь и сертификат на приобретение жилья могут жители Херсона, переехавшие в ЯНАО после начала спецоперации и до этого не имевшие регистрацию на территории России. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора Ямала. «Право на предоставление единовременных и социальных выплат на обзаведение имуществом и приобретение жилья жители Херсона и части Херсонской области, покинувшие место постоянного проживания и прибывшие в экстренном порядке на территорию РФ, имеют только в том случае, если они прибыли на территорию РФ после 24.02.2022 года. Также, если до этого не имели регистрации на территории России», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что беженцы из Херсона смогут получить жилье в ЯНАО. Такую инициативу поддержали депутаты регионального Заксобрания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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