Власти разъяснили, кто из жителей Херсона может получить жилье в ЯНАО

Сертификат на жилье получат жители Херсона, переехавшие в ЯНАО после 24 февраля

Власти уточнили, кто может получить материальную помощь Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Получить материальную помощь и сертификат на приобретение жилья могут жители Херсона, переехавшие в ЯНАО после начала спецоперации и до этого не имевшие регистрацию на территории России. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора Ямала.

«Право на предоставление единовременных и социальных выплат на обзаведение имуществом и приобретение жилья жители Херсона и части Херсонской области, покинувшие место постоянного проживания и прибывшие в экстренном порядке на территорию РФ, имеют только в том случае, если они прибыли на территорию РФ после 24.02.2022 года. Также, если до этого не имели регистрации на территории России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что беженцы из Херсона смогут получить жилье в ЯНАО. Такую инициативу поддержали депутаты регионального Заксобрания.