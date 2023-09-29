Полиция проводит спецоперацию по поимке подозреваемого в убийстве свердловчанки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Миа Бойко. Курган, полиция, наряд полиции
Розыском подозреваемого руководит полковник областного угрозыска Владимир Молодцов Фото:

Свердловская полиция проводит спецоперацию по поимке подозреваемого в убийстве 39-летней Елены Косецкой, чье тело нашли на территории собственного коттеджа. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции проводят широкомасштабные розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого в убийстве [39-летней Елены Косецкой]», — сказал Горелых. На розыск ориентирован весь личный состав оперативных служб свердловского гарнизона полиции. Розыском руководит полковник областного угрозыска Владимир Молодцов.

Тело Косецкой нашли 28 сентября в поселке Курманка в Заречном. Следователи завели уголовное дело по этому факту. Следствие подозревает мужчину, который работал на Косецкую. Он был либо охранником, либо разнорабочим.

При этом пару дней назад на съезде с дублера Сибирского тракта на ЕКАД в сторону Кольцово был замечен Renault, который, как выяснилось позднее, принадлежит погибшей. Сотрудники ГИБДД осматривали авто и пытались дозвониться до Косецкой, но трубку никто не взял.

Приметы подозреваемого: ему 30-40 лет, его рост — 175-180 сантиметров, у него худощавое телосложение, светлые волосы (возможно, рыжие). Он был одет в темные брюки, куртку с капюшоном и черные кроссовки. Если вам что-то известно о нем, то сообщите информацию по телефону +7 (343) 777-13-02 (анонимность гарантируется).

Подозреваемый в убийстве Елены Косецкой
Подозреваемый в убийстве Елены Косецкой
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Свердловская полиция проводит спецоперацию по поимке подозреваемого в убийстве 39-летней Елены Косецкой, чье тело нашли на территории собственного коттеджа. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Сотрудники полиции проводят широкомасштабные розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого в убийстве [39-летней Елены Косецкой]», — сказал Горелых. На розыск ориентирован весь личный состав оперативных служб свердловского гарнизона полиции. Розыском руководит полковник областного угрозыска Владимир Молодцов. Тело Косецкой нашли 28 сентября в поселке Курманка в Заречном. Следователи завели уголовное дело по этому факту. Следствие подозревает мужчину, который работал на Косецкую. Он был либо охранником, либо разнорабочим. При этом пару дней назад на съезде с дублера Сибирского тракта на ЕКАД в сторону Кольцово был замечен Renault, который, как выяснилось позднее, принадлежит погибшей. Сотрудники ГИБДД осматривали авто и пытались дозвониться до Косецкой, но трубку никто не взял. Приметы подозреваемого: ему 30-40 лет, его рост — 175-180 сантиметров, у него худощавое телосложение, светлые волосы (возможно, рыжие). Он был одет в темные брюки, куртку с капюшоном и черные кроссовки. Если вам что-то известно о нем, то сообщите информацию по телефону +7 (343) 777-13-02 (анонимность гарантируется).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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