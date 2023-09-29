В Госдуме назвали достойный МРОТ в России

Депутат Госдумы Арефьев: МРОТ должен быть выше прожиточного минимума в 5 раз

Минимальный размер оплаты труда в 2024 году составит 19 242 рубля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен превышать прожиточный минимум не менее чем в пять раз. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Прожиточный минимум, который у нас, — биологический. То есть, он характеризует минимум биологического выживания. Он очень сильно отличается от европейского. Я полагаю, что минимальный размер оплаты труда должен превышать прожиточный минимум более чем в пять раз», — сказал Николай Арефьев.

Политик добавил, что повышение МРОТ должно происходить в заметных значениях. «У нас около уровня выживания минимальная оплата труда. Так не может быть. Мы ставим людей на грань выживания. Даже поэтапное повышение минимальной оплаты труда должно быть в разы. Допустим, 20 тысяч рублей. На следующий год — 30. До тех пор, пока не дойдем до 120, в зависимости от инфляции», — подчеркнул депутат Госдумы.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда с 2024 года в размере 19 242 рубля. Рост суммы составит 18,5%. Также с 2024 года на 7,5% увеличится прожиточный минимум и составит 15 453 рубля.