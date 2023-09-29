Военный аналитик Михайлов: война дронов начнется через несколько лет

30 сентября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Возможный конфликт между США и Китаем будет идти частично в удаленном режиме, считает Александр Михайлов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный конфликт, который может начаться через пару лет между США и Китаем, будет наполовину проходить в удаленном режиме. А все последующие боестолкновения будут войной дронов, рассказал в беседе с URA.RU военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Военный конфликт между США и Китаем в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона, который грядет через два-три года, будет, как минимум, наполовину управляться на удаленке. Причем, я думаю, протекать он будет именно в пространстве Тихого океана. Будет такой военно-морской, военно-воздушный конфликт. Там в полной мере могут проявить себя именно беспилотные изделия, которые поражают надводную, подводную и авиационную технику. При этом в сухопутной части, в Азии, где много техногенных, энергетических объектов, исторических, культурных, памятников, война вестись не будет. И вот после этого конфликта, наверное, все следующие поколения войн будут вестись на дронах», — объяснил Александр Михайлов. Сейчас на Украине, по словам военного аналитика, проходят первые крупные боестолкновения, где так активно используется беспилотная техника. «Пока мы имеем дело с первым большим боевым конфликтом, в котором в такой степени используются бесплотные аппараты, и сухопутные, и надводные дроны. До этого была 40-дневная война между Азербайджаном и Арменией в 2020 году в Нагорном Карабахе, когда Азербайджан показал в полной мере это новое веяние. Но в конфликте на Украине это только еще больше закрепилось. Сейчас это большая презентация того, что уже может делать военно-технический прогресс», — отметил Михайлов. Собеседник агентства напомнил, что сейчас в зоне СВО большая часть российской техники роботизирована. «Уже активно используются инженерные военные дроны, беспилотники, которые позволяют разминировать территории, машины, прокладывающие проходы в минных заграждениях. Замаскированные системы и комплексы, которые могут работать удаленно, в автоматическом режиме принимать решения. Несколько месяцев назад мы обсуждали тему, когда наши зенитно-ракетные комплексы средней дальностью стали выходить на полный автоматический режим. В ПВО работает система „свой-чужой“. Все, что в зоне боевых действий летает и не отвечает запросу „свой“, автоматически сбивается. Даже такие очень непростые в техническом плане решения уже работают в зоне СВО. Также новые станции контрбатарейной борьбы. Создаются самолеты шестого поколения, которые уже будут иметь возможность беспилотного управления. Они будут параллельно и пилотируемые, и беспилотные», — подчеркнул он. Ранее успешную апробацию в зоне СВО прошла партия роботизированных антиснайперских комплексов «Сосна-Н». Они были закуплены для российских спецподразделений. Установка может круглосуточно сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать оптические устройства, которые ведут наблюдение (снайперские винтовки, прицелы, бинокли). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военный конфликт, который может начаться через пару лет между США и Китаем, будет наполовину проходить в удаленном режиме. А все последующие боестолкновения будут войной дронов, рассказал в беседе с URA.RU военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Военный конфликт между США и Китаем в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона, который грядет через два-три года, будет, как минимум, наполовину управляться на удаленке. Причем, я думаю, протекать он будет именно в пространстве Тихого океана. Будет такой военно-морской, военно-воздушный конфликт. Там в полной мере могут проявить себя именно беспилотные изделия, которые поражают надводную, подводную и авиационную технику. При этом в сухопутной части, в Азии, где много техногенных, энергетических объектов, исторических, культурных, памятников, война вестись не будет. И вот после этого конфликта, наверное, все следующие поколения войн будут вестись на дронах», — объяснил Александр Михайлов. Сейчас на Украине, по словам военного аналитика, проходят первые крупные боестолкновения, где так активно используется беспилотная техника. «Пока мы имеем дело с первым большим боевым конфликтом, в котором в такой степени используются бесплотные аппараты, и сухопутные, и надводные дроны. До этого была 40-дневная война между Азербайджаном и Арменией в 2020 году в Нагорном Карабахе, когда Азербайджан показал в полной мере это новое веяние. Но в конфликте на Украине это только еще больше закрепилось. Сейчас это большая презентация того, что уже может делать военно-технический прогресс», — отметил Михайлов. Собеседник агентства напомнил, что сейчас в зоне СВО большая часть российской техники роботизирована. «Уже активно используются инженерные военные дроны, беспилотники, которые позволяют разминировать территории, машины, прокладывающие проходы в минных заграждениях. Замаскированные системы и комплексы, которые могут работать удаленно, в автоматическом режиме принимать решения. Несколько месяцев назад мы обсуждали тему, когда наши зенитно-ракетные комплексы средней дальностью стали выходить на полный автоматический режим. В ПВО работает система „свой-чужой“. Все, что в зоне боевых действий летает и не отвечает запросу „свой“, автоматически сбивается. Даже такие очень непростые в техническом плане решения уже работают в зоне СВО. Также новые станции контрбатарейной борьбы. Создаются самолеты шестого поколения, которые уже будут иметь возможность беспилотного управления. Они будут параллельно и пилотируемые, и беспилотные», — подчеркнул он. Ранее успешную апробацию в зоне СВО прошла партия роботизированных антиснайперских комплексов «Сосна-Н». Они были закуплены для российских спецподразделений. Установка может круглосуточно сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать оптические устройства, которые ведут наблюдение (снайперские винтовки, прицелы, бинокли).