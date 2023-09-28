28 сентября 2023

ТАСС: российский спецназ применил в зоне СВО робота-антиснайпера «Сосна-Н»

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Российские бойцы начали использовать новую технику в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский спецназ успешно применил новый роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н» в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Партия антиснайперских комплексов „Сосна-Н“ была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО», — пишет ТАСС со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией. Лазерно-оптическая установка способна круглосуточно сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать оптические устройства (снайперские винтовки, прицелы, бинокли), которые ведут наблюдение.

Новый прибор может работать на дистанциях до трех тысяч метров, а дальность подавления достигает отметки в две тысячи метров. Масса «Сосна-Н» составляет 4,6 килограммов. В набор к обнаружителю входит планшет для управления, который весит порядка 1,1 килограмма.

Ранее URA.RU писало, что российские военнослужащие 150 дивизии сварили из трубы и пускового механизма «Градомет» против ВСУ. В качестве патронов для установки применяют использованные боеприпасы системы «Град».

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Российский спецназ успешно применил новый роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н» в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал информированный источник в оборонно-промышленном комплексе. «Партия антиснайперских комплексов „Сосна-Н“ была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО», — пишет ТАСС со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией. Лазерно-оптическая установка способна круглосуточно сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать оптические устройства (снайперские винтовки, прицелы, бинокли), которые ведут наблюдение. Новый прибор может работать на дистанциях до трех тысяч метров, а дальность подавления достигает отметки в две тысячи метров. Масса «Сосна-Н» составляет 4,6 килограммов. В набор к обнаружителю входит планшет для управления, который весит порядка 1,1 килограмма. Ранее URA.RU писало, что российские военнослужащие 150 дивизии сварили из трубы и пускового механизма «Градомет» против ВСУ. В качестве патронов для установки применяют использованные боеприпасы системы «Град».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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