ТАСС: российский спецназ применил в зоне СВО робота-антиснайпера «Сосна-Н»

Российский спецназ успешно применил новый роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н» в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Партия антиснайперских комплексов „Сосна-Н“ была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО», — пишет ТАСС со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией. Лазерно-оптическая установка способна круглосуточно сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать оптические устройства (снайперские винтовки, прицелы, бинокли), которые ведут наблюдение.
Новый прибор может работать на дистанциях до трех тысяч метров, а дальность подавления достигает отметки в две тысячи метров. Масса «Сосна-Н» составляет 4,6 килограммов. В набор к обнаружителю входит планшет для управления, который весит порядка 1,1 килограмма.
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