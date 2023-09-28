ТАСС: российский спецназ применил в зоне СВО робота-антиснайпера «Сосна-Н»

29 сентября 2023 в 06:14 Размер текста - 17 +

Российские бойцы начали использовать новую технику в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский спецназ успешно применил новый роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н» в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал информированный источник в оборонно-промышленном комплексе. «Партия антиснайперских комплексов „Сосна-Н“ была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО», — пишет ТАСС со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией. Лазерно-оптическая установка способна круглосуточно сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать оптические устройства (снайперские винтовки, прицелы, бинокли), которые ведут наблюдение. Новый прибор может работать на дистанциях до трех тысяч метров, а дальность подавления достигает отметки в две тысячи метров. Масса «Сосна-Н» составляет 4,6 килограммов. В набор к обнаружителю входит планшет для управления, который весит порядка 1,1 килограмма. Ранее URA.RU писало, что российские военнослужащие 150 дивизии сварили из трубы и пускового механизма «Градомет» против ВСУ. В качестве патронов для установки применяют использованные боеприпасы системы «Град».

Российский спецназ успешно применил новый роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н» в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал информированный источник в оборонно-промышленном комплексе. «Партия антиснайперских комплексов „Сосна-Н“ была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО», — пишет ТАСС со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией. Лазерно-оптическая установка способна круглосуточно сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать оптические устройства (снайперские винтовки, прицелы, бинокли), которые ведут наблюдение. Новый прибор может работать на дистанциях до трех тысяч метров, а дальность подавления достигает отметки в две тысячи метров. Масса «Сосна-Н» составляет 4,6 килограммов. В набор к обнаружителю входит планшет для управления, который весит порядка 1,1 килограмма. Ранее URA.RU писало, что российские военнослужащие 150 дивизии сварили из трубы и пускового механизма «Градомет» против ВСУ. В качестве патронов для установки применяют использованные боеприпасы системы «Град».