Курганцы простились с гендиректором крупной агрофирмы

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Курганцы проводили в последний путь гендиректора агрофирмы «Магнолия» — Андрея Кагалевского Фото:

Курганцы проводили 29 сентября в последний путь гендиректора агрофирмы «Магнолия» Андрея Кагалевского. Об этом URA.RU рассказал сотрудник предприятия.

«Скоропостижно скончался 27 сентября Андрей Владимирович Кагалевский. Прощание состоялось 29 сентября в Кургане. Коллектив агрофирмы выразил искренние соболезнования родным и близким покойного», — уточнил работник предприятия «Магнолия».

По словам сотрудника, гендиректор немного не дожил до своего шестидесятилетия. Кагалевский внес огромный вклад в развитие агрофирмы, которая занимается саженцами и цветами.

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Курганцы проводили 29 сентября в последний путь гендиректора агрофирмы «Магнолия» Андрея Кагалевского. Об этом URA.RU рассказал сотрудник предприятия. «Скоропостижно скончался 27 сентября Андрей Владимирович Кагалевский. Прощание состоялось 29 сентября в Кургане. Коллектив агрофирмы выразил искренние соболезнования родным и близким покойного», — уточнил работник предприятия «Магнолия». По словам сотрудника, гендиректор немного не дожил до своего шестидесятилетия. Кагалевский внес огромный вклад в развитие агрофирмы, которая занимается саженцами и цветами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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