Курганцы простились с гендиректором крупной агрофирмы

29 сентября 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Курганцы проводили в последний путь гендиректора агрофирмы «Магнолия» — Андрея Кагалевского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курганцы проводили 29 сентября в последний путь гендиректора агрофирмы «Магнолия» Андрея Кагалевского. Об этом URA.RU рассказал сотрудник предприятия. «Скоропостижно скончался 27 сентября Андрей Владимирович Кагалевский. Прощание состоялось 29 сентября в Кургане. Коллектив агрофирмы выразил искренние соболезнования родным и близким покойного», — уточнил работник предприятия «Магнолия». По словам сотрудника, гендиректор немного не дожил до своего шестидесятилетия. Кагалевский внес огромный вклад в развитие агрофирмы, которая занимается саженцами и цветами.

Курганцы проводили 29 сентября в последний путь гендиректора агрофирмы «Магнолия» Андрея Кагалевского. Об этом URA.RU рассказал сотрудник предприятия. «Скоропостижно скончался 27 сентября Андрей Владимирович Кагалевский. Прощание состоялось 29 сентября в Кургане. Коллектив агрофирмы выразил искренние соболезнования родным и близким покойного», — уточнил работник предприятия «Магнолия». По словам сотрудника, гендиректор немного не дожил до своего шестидесятилетия. Кагалевский внес огромный вклад в развитие агрофирмы, которая занимается саженцами и цветами.