Курганцы простились с гендиректором крупной агрофирмы

Курганцы проводили в последний путь гендиректора агрофирмы «Магнолия» — Андрея Кагалевского
Курганцы проводили 29 сентября в последний путь гендиректора агрофирмы «Магнолия» Андрея Кагалевского. Об этом URA.RU рассказал сотрудник предприятия.
«Скоропостижно скончался 27 сентября Андрей Владимирович Кагалевский. Прощание состоялось 29 сентября в Кургане. Коллектив агрофирмы выразил искренние соболезнования родным и близким покойного», — уточнил работник предприятия «Магнолия».
По словам сотрудника, гендиректор немного не дожил до своего шестидесятилетия. Кагалевский внес огромный вклад в развитие агрофирмы, которая занимается саженцами и цветами.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!