ВСУ планируют действия по захвату Запорожской АЭС

ТАСС: ВСУ начали стягивать силы к Днепру для начала наступления в начале октября

29 сентября 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

ВСУ планируют захват ЗАЭС в начале октября, считает источник Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины планируют действия по захвату Запорожской АЭС. Об этом сообщил источник, близкий к компетентным органам. «Спецназом Сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — передает слова источника ТАСС. По словам собеседника, это может произойти в начале октября. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что ситуация с безопасностью ЗАЭС стала лучше, но по-прежнему нестабильна. Также глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предполагал несколько вариантов провокаций ВСУ на атомной станции.

Вооруженные силы Украины планируют действия по захвату Запорожской АЭС. Об этом сообщил источник, близкий к компетентным органам. «Спецназом Сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — передает слова источника ТАСС. По словам собеседника, это может произойти в начале октября. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что ситуация с безопасностью ЗАЭС стала лучше, но по-прежнему нестабильна. Также глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предполагал несколько вариантов провокаций ВСУ на атомной станции.