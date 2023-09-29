29 сентября 2023

ВСУ планируют действия по захвату Запорожской АЭС

ТАСС: ВСУ начали стягивать силы к Днепру для начала наступления в начале октября
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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
ВСУ планируют захват ЗАЭС в начале октября, считает источник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины планируют действия по захвату Запорожской АЭС. Об этом сообщил источник, близкий к компетентным органам.

«Спецназом Сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — передает слова источника ТАСС. По словам собеседника, это может произойти в начале октября.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что ситуация с безопасностью ЗАЭС стала лучше, но по-прежнему нестабильна. Также глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предполагал несколько вариантов провокаций ВСУ на атомной станции.

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Вооруженные силы Украины планируют действия по захвату Запорожской АЭС. Об этом сообщил источник, близкий к компетентным органам. «Спецназом Сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — передает слова источника ТАСС. По словам собеседника, это может произойти в начале октября. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что ситуация с безопасностью ЗАЭС стала лучше, но по-прежнему нестабильна. Также глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предполагал несколько вариантов провокаций ВСУ на атомной станции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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