Глава МАГАТЭ назвал хрупкой ситуацию на ЗАЭС

19 сентября 2023 в 05:19 Размер текста - 17 +

Гросси планирует встретиться с делегациями России и Украины и обсудить безопасность ЗАЭС Фото: Dean Calma / IAEA новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС стала лучше, но по-прежнему крайне хрупкая. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «Мы никогда не можем быть уверенными. Пока что мы видели определенное улучшение, но ситуация продолжает быть крайне хрупкой в Запорожье (на Запорожской АЭС — прим. URA.RU)», — отметил Гросси, на вопрос об исполнении пяти принципов ядерной безопасности станции, предложенных им ранее. Его цитирует РИА Новости. Гросси заверил, сейчас ЗАЭС не подвергается обстрелам. Но ситуация может измениться в любой момент, так как территория Запорожья — это зона боевых действий. На днях он планирует провести встречи с делегациями России и Украины на полях сессии Генассамблеи ООН, чтобы обсудить безопасность Запорожской АЭС. Ранее в Запорожье назвали три сценария провокации ВСУ на атомной станции. Власти Украины могут нанести ракетный удар, устроить теракт на Запорожской АЭС или захватить станцию при форсировании Днепра. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС стала лучше, но по-прежнему крайне хрупкая. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «Мы никогда не можем быть уверенными. Пока что мы видели определенное улучшение, но ситуация продолжает быть крайне хрупкой в Запорожье (на Запорожской АЭС — прим. URA.RU)», — отметил Гросси, на вопрос об исполнении пяти принципов ядерной безопасности станции, предложенных им ранее. Его цитирует РИА Новости. Гросси заверил, сейчас ЗАЭС не подвергается обстрелам. Но ситуация может измениться в любой момент, так как территория Запорожья — это зона боевых действий. На днях он планирует провести встречи с делегациями России и Украины на полях сессии Генассамблеи ООН, чтобы обсудить безопасность Запорожской АЭС. Ранее в Запорожье назвали три сценария провокации ВСУ на атомной станции. Власти Украины могут нанести ракетный удар, устроить теракт на Запорожской АЭС или захватить станцию при форсировании Днепра. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.