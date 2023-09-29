Адвокат Межерова рассказала про кредит, за который арестовали главу ЮУ КЖСИ

Атаманченко должен был вернуть кредит до конца 2023 года, говорит адвокат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Челябинске ФСБ и СК задержали гендиректора ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко

Срок возврата кредита, из-за которого в Челябинске возбудили уголовное дело в отношении главы подконтрольной правительству региона компании ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко, еще не наступил. Об этом заявила его адвокат Анастасия Межерова.

«Срок возврата займа еще не наступил, заем до 31 декабря 2023 года. Это простой процентный займ, не безвозмездный, соответственно, ни о каком хищении речи нет, но его и не вменяют», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на Межерову.

Она отмечает, что статья о превышении полномочий предполагает наличие тяжких последствий. Но юрлицо, предоставившее займ, имеет положительную динамику баланса. Поэтому о тяжких последствиях говорить не приходится.

Сотрудники региональных управлений Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) задержали Атаманченко 28 сентября на рабочем месте. По версии следствия, он, используя свое положение, попросил выдать ему со счета корпорации займ на сумму десять миллионов рублей. Средства с процентами должен был вернуть до ноября 2020 года. Необходимая сумма не возвращена до сих пор.

Сегодня Центральный районный суд избрал Атаманченко меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. То есть до 28 ноября, уточнили URA.RU в пресс-службу СУ СК по Челябинской области.