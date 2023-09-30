NYT: на Украине начался дефицит беспилотников

30 сентября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Китай ограничил поставку компонентов для дронов на Украину, пишет NYT Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ограничения на экспорт комплектующих для беспилотников из Китая, вступившие в силу с 1 сентября, привели к острой нехватке дронов на Украине. Об этом сообщают аналитики американского издания The New York Times. «В последние месяцы китайские компании сократили продажи дронов и комплектующих на Украину. Некоторые украинцы были вынуждены просить, брать взаймы и провозить контрабандой то, что необходимо, чтобы компенсировать сброшенные с неба гаджеты. По данным Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра по вопросам безопасности, Украина теряет около 10 000 дронов в месяц», — сообщается в материале издания . Существуют опасения, что ограничения со стороны Китая могут усугубить ситуацию с наличием беспилотников у ВСУ, что неизменно станет преимуществом для России. Согласно торговым данным, поставки дронов из Китая на Украину за первое полугодие составили 200 тысяч долларов. Ранее сообщалось, что Украина пытается укрепить внутреннее производство вооружения, так как Запад осуществляет поставки вооружения с перебоями. Причина нерегулярности отправки военной помощи в их быстром расходовании на поле боя. Помимо этого, некоторые союзники Киева говорят о прекращении снабжения ВСУ боеприпасами и военной техникой.

Ограничения на экспорт комплектующих для беспилотников из Китая, вступившие в силу с 1 сентября, привели к острой нехватке дронов на Украине. Об этом сообщают аналитики американского издания The New York Times. «В последние месяцы китайские компании сократили продажи дронов и комплектующих на Украину. Некоторые украинцы были вынуждены просить, брать взаймы и провозить контрабандой то, что необходимо, чтобы компенсировать сброшенные с неба гаджеты. По данным Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра по вопросам безопасности, Украина теряет около 10 000 дронов в месяц», — сообщается в материале издания. Существуют опасения, что ограничения со стороны Китая могут усугубить ситуацию с наличием беспилотников у ВСУ, что неизменно станет преимуществом для России. Согласно торговым данным, поставки дронов из Китая на Украину за первое полугодие составили 200 тысяч долларов. Ранее сообщалось, что Украина пытается укрепить внутреннее производство вооружения, так как Запад осуществляет поставки вооружения с перебоями. Причина нерегулярности отправки военной помощи в их быстром расходовании на поле боя. Помимо этого, некоторые союзники Киева говорят о прекращении снабжения ВСУ боеприпасами и военной техникой.