29 сентября 2023

В Челябинске выдворят из страны мигранта, пристававшего к девочке в маршрутке

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полицейский, шеврон полиция
Челябинские полицейские задержали мигранта накануне Фото:

Задержанного накануне челябинскими полицейскими мигранта, который приставал к девочке в маршрутке в поселке Кременкуль Сосновского районе, выдворят из страны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сосновский районный суд Челябинской области постановил выдворить из страны гражданина Таджикистана 2004 года рождения. Пока он не покинул территорию РФ, будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан, который ему запрещено покидать», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

О мигранте, который приставал к несовершеннолетнему ребенку в маршрутке, в соцсетях рассказали жители поселка Кременкуль. 29 сентября сотрудники челябинской полиции установили и задержали подозреваемого.

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Задержанного накануне челябинскими полицейскими мигранта, который приставал к девочке в маршрутке в поселке Кременкуль Сосновского районе, выдворят из страны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Сосновский районный суд Челябинской области постановил выдворить из страны гражданина Таджикистана 2004 года рождения. Пока он не покинул территорию РФ, будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан, который ему запрещено покидать», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. О мигранте, который приставал к несовершеннолетнему ребенку в маршрутке, в соцсетях рассказали жители поселка Кременкуль. 29 сентября сотрудники челябинской полиции установили и задержали подозреваемого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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