В Челябинске выдворят из страны мигранта, пристававшего к девочке в маршрутке

30 сентября 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Челябинские полицейские задержали мигранта накануне Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Задержанного накануне челябинскими полицейскими мигранта, который приставал к девочке в маршрутке в поселке Кременкуль Сосновского районе, выдворят из страны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Сосновский районный суд Челябинской области постановил выдворить из страны гражданина Таджикистана 2004 года рождения. Пока он не покинул территорию РФ, будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан, который ему запрещено покидать», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. О мигранте, который приставал к несовершеннолетнему ребенку в маршрутке, в соцсетях рассказали жители поселка Кременкуль. 29 сентября сотрудники челябинской полиции установили и задержали подозреваемого.

Задержанного накануне челябинскими полицейскими мигранта, который приставал к девочке в маршрутке в поселке Кременкуль Сосновского районе, выдворят из страны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Сосновский районный суд Челябинской области постановил выдворить из страны гражданина Таджикистана 2004 года рождения. Пока он не покинул территорию РФ, будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан, который ему запрещено покидать», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. О мигранте, который приставал к несовершеннолетнему ребенку в маршрутке, в соцсетях рассказали жители поселка Кременкуль. 29 сентября сотрудники челябинской полиции установили и задержали подозреваемого.