Сын Кости Цзю стал чемпионом мира по боксу без боя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, боксерские перчатки
Тим Цзю стал чемпионом мира по боксу, потому что американский боксер Чарло отказался проводить защиту пояса Фото:

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю Тим тоже стал чемпионом, не проведя бой. Американский боксер Джермелл Чарло отказался проводить защиту пояса в бою с Цзю.

«Сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Константина Цзю в январе должен был провести схватку за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе против Чарло, однако владевший титулами WBO <…> американец отложил защиту поясов из-за перелома руки», — сообщает РИА Новости Спорт. В итоге Чарло предпочел провести бой против Альвареса. А Тим Цзю автоматически получил титул чемпиона мира по версии WBO.

Константин Цзю родился 19 сентября 1969 года в городе Серов Свердловской области. Он является трехкратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы и абсолютным чемпионом мира по боксу (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов. Цзю победил 14 боксеров, борясь за титул чемпиона мира. Также он является заслуженным мастером спорта. На данный момент по версии BoxRec боксер занимает 51-е место в рейтинге лучших боксеров всех времен и народов вне зависимости от весовой категории, имея на счету 453,8 очка. Кроме того, Цзю-старший с 2011 года внесен в Международный зал боксерской славы.

Ранее сообщалось, что три боксера уральской компании бокса RCC Boxing Promotions стали сильнейшими в мире. Они попали в рейтинг, который составил портал BoxRec. Боксер Дмитрий Бивол занимает вторую строчку рейтинга, Магомед Курбанов находится на 46-й позиции, а Шавкат Рахимов — на 56-й строчке. В свою очередь, Тим Цзю, представляющий Австралию, расположился на 59-м месте в рейтинге.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю Тим тоже стал чемпионом, не проведя бой. Американский боксер Джермелл Чарло отказался проводить защиту пояса в бою с Цзю. «Сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Константина Цзю в январе должен был провести схватку за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе против Чарло, однако владевший титулами WBO <…> американец отложил защиту поясов из-за перелома руки», — сообщает РИА Новости Спорт. В итоге Чарло предпочел провести бой против Альвареса. А Тим Цзю автоматически получил титул чемпиона мира по версии WBO. Константин Цзю родился 19 сентября 1969 года в городе Серов Свердловской области. Он является трехкратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы и абсолютным чемпионом мира по боксу (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов. Цзю победил 14 боксеров, борясь за титул чемпиона мира. Также он является заслуженным мастером спорта. На данный момент по версии BoxRec боксер занимает 51-е место в рейтинге лучших боксеров всех времен и народов вне зависимости от весовой категории, имея на счету 453,8 очка. Кроме того, Цзю-старший с 2011 года внесен в Международный зал боксерской славы. Ранее сообщалось, что три боксера уральской компании бокса RCC Boxing Promotions стали сильнейшими в мире. Они попали в рейтинг, который составил портал BoxRec. Боксер Дмитрий Бивол занимает вторую строчку рейтинга, Магомед Курбанов находится на 46-й позиции, а Шавкат Рахимов — на 56-й строчке. В свою очередь, Тим Цзю, представляющий Австралию, расположился на 59-м месте в рейтинге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...