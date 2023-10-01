Сын Кости Цзю стал чемпионом мира по боксу без боя

Тим Цзю стал чемпионом мира по боксу, потому что американский боксер Чарло отказался проводить защиту пояса Фото: Илья Московец © URA.RU

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю Тим тоже стал чемпионом, не проведя бой. Американский боксер Джермелл Чарло отказался проводить защиту пояса в бою с Цзю.

«Сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Константина Цзю в январе должен был провести схватку за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе против Чарло, однако владевший титулами WBO <…> американец отложил защиту поясов из-за перелома руки», — сообщает РИА Новости Спорт. В итоге Чарло предпочел провести бой против Альвареса. А Тим Цзю автоматически получил титул чемпиона мира по версии WBO.

Константин Цзю родился 19 сентября 1969 года в городе Серов Свердловской области. Он является трехкратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы и абсолютным чемпионом мира по боксу (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов. Цзю победил 14 боксеров, борясь за титул чемпиона мира. Также он является заслуженным мастером спорта. На данный момент по версии BoxRec боксер занимает 51-е место в рейтинге лучших боксеров всех времен и народов вне зависимости от весовой категории, имея на счету 453,8 очка. Кроме того, Цзю-старший с 2011 года внесен в Международный зал боксерской славы.

Ранее сообщалось, что три боксера уральской компании бокса RCC Boxing Promotions стали сильнейшими в мире. Они попали в рейтинг, который составил портал BoxRec. Боксер Дмитрий Бивол занимает вторую строчку рейтинга, Магомед Курбанов находится на 46-й позиции, а Шавкат Рахимов — на 56-й строчке. В свою очередь, Тим Цзю, представляющий Австралию, расположился на 59-м месте в рейтинге.