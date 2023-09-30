30 сентября 2023
29 сентября 2023

Умер почетный гражданин Курганской области Василий Добрыдин

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военкором Журавлевым. Екатеринбург, траур, цветы, кладбище, церемония прощания
Василия Добрыдина не стало 99-м году жизни Фото:

В Курганской области умер почетный житель региона, участник Великой Отечественной войны, глава Альменевской птицефабрики Василий Добрыдин. Об этом рассказал депутат облдумы Марат Исламов.

«Накануне на 99-м году жизни скончался замечательный человек Василий Добрыдин. От себя и от коллектива научно-производственного агрохолдинга „Кургансемена“ выражаю искренние соболезнования родным и близким Василия Григорьевича. Скорбим вместе с вами», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Добрыдин родился в 1924 году в селе Шаврино Казахской ССР. В 1942 году был призван в армию, участвовал в освобождении Белостока, Риги и Варшавы. При форсировании Одера получил ранение. После демобилизации Василий Добрыдин работал старшим землеустроителем Альменевского райисполкома, в дальнейшем назначен на должность зампредседателя.

В 1958 году он получил специализацию в Днепропетровском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства. После окончания Высшей партийной школы при ЦК КПСС в 1962 году Добрыдин стал директором совхоза «Катайский», а с 1968 по 1985 годы — работал председателем Альменевского райисполкома. В 1985 году Василий Добрыдин вышел на пенсию и возглавил местную птицефабрику.

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В Курганской области умер почетный житель региона, участник Великой Отечественной войны, глава Альменевской птицефабрики Василий Добрыдин. Об этом рассказал депутат облдумы Марат Исламов. «Накануне на 99-м году жизни скончался замечательный человек Василий Добрыдин. От себя и от коллектива научно-производственного агрохолдинга „Кургансемена“ выражаю искренние соболезнования родным и близким Василия Григорьевича. Скорбим вместе с вами», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Добрыдин родился в 1924 году в селе Шаврино Казахской ССР. В 1942 году был призван в армию, участвовал в освобождении Белостока, Риги и Варшавы. При форсировании Одера получил ранение. После демобилизации Василий Добрыдин работал старшим землеустроителем Альменевского райисполкома, в дальнейшем назначен на должность зампредседателя. В 1958 году он получил специализацию в Днепропетровском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства. После окончания Высшей партийной школы при ЦК КПСС в 1962 году Добрыдин стал директором совхоза «Катайский», а с 1968 по 1985 годы — работал председателем Альменевского райисполкома. В 1985 году Василий Добрыдин вышел на пенсию и возглавил местную птицефабрику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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