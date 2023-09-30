Умер почетный гражданин Курганской области Василий Добрыдин

01 октября 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Василия Добрыдина не стало 99-м году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области умер почетный житель региона, участник Великой Отечественной войны, глава Альменевской птицефабрики Василий Добрыдин. Об этом рассказал депутат облдумы Марат Исламов. «Накануне на 99-м году жизни скончался замечательный человек Василий Добрыдин. От себя и от коллектива научно-производственного агрохолдинга „Кургансемена“ выражаю искренние соболезнования родным и близким Василия Григорьевича. Скорбим вместе с вами», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Добрыдин родился в 1924 году в селе Шаврино Казахской ССР. В 1942 году был призван в армию, участвовал в освобождении Белостока, Риги и Варшавы. При форсировании Одера получил ранение. После демобилизации Василий Добрыдин работал старшим землеустроителем Альменевского райисполкома, в дальнейшем назначен на должность зампредседателя. В 1958 году он получил специализацию в Днепропетровском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства. После окончания Высшей партийной школы при ЦК КПСС в 1962 году Добрыдин стал директором совхоза «Катайский», а с 1968 по 1985 годы — работал председателем Альменевского райисполкома. В 1985 году Василий Добрыдин вышел на пенсию и возглавил местную птицефабрику.

В Курганской области умер почетный житель региона, участник Великой Отечественной войны, глава Альменевской птицефабрики Василий Добрыдин. Об этом рассказал депутат облдумы Марат Исламов. «Накануне на 99-м году жизни скончался замечательный человек Василий Добрыдин. От себя и от коллектива научно-производственного агрохолдинга „Кургансемена“ выражаю искренние соболезнования родным и близким Василия Григорьевича. Скорбим вместе с вами», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Добрыдин родился в 1924 году в селе Шаврино Казахской ССР. В 1942 году был призван в армию, участвовал в освобождении Белостока, Риги и Варшавы. При форсировании Одера получил ранение. После демобилизации Василий Добрыдин работал старшим землеустроителем Альменевского райисполкома, в дальнейшем назначен на должность зампредседателя. В 1958 году он получил специализацию в Днепропетровском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства. После окончания Высшей партийной школы при ЦК КПСС в 1962 году Добрыдин стал директором совхоза «Катайский», а с 1968 по 1985 годы — работал председателем Альменевского райисполкома. В 1985 году Василий Добрыдин вышел на пенсию и возглавил местную птицефабрику.