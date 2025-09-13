В трех свердловских районах на выборах губернатора проголосовала почти половина жителей

В Свердловской области определились лидеры по процентной явке на досрочных выборах губернатора. Больше всего проголосовавших на 15:00 часов 13 сентября в Камышлове — 48,73% (8058 человек). Это следует из данных облизбиркома.
Следом идут ЗАТО Свободный — 48,52% (2619), Таборы — 45,93% (1010), Пелым — 44,13% (824) и Уральский — 41,84% (623). Это данные с учетом дистанционно-электронного голосования (ДЭГ). В общей сложности, на момент публикации, проголосовало 915,1 тысяча свердловчан. По сравнению с первым днем прибавилось 199,1 тысяча избирателей.
Рейтинг городов с самой низкой явкой выглядит так: Арамиль 17,01% (2742 проголосовавших), Первоуральск — 17,2% (17301), Березовский — 19,45% (11387), Белоярский — 19,53% (6570) и Полевской 19,92% (10471). По итогам первого дня по явке лидировал ЗАТО Свободный — 42,66% (2301), а главным аутсайдером был также Арамиль — 11,15% (1794).
Выборы губернатора проходят три дня — 12, 13 и 14 сентября. В них участвуют пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом второго дня голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
