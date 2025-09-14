В Кургане увидели краснокнижную птицу
В Кургане жители заметили птицу белую лазоревку, которая занесена в Красную книгу России. Об этом рассказала горожанка.
«В микрорайоне Зайково летает белая лазоревка или князек. Это редкая птица», — сообщается в telegram-канале «Короче, Курган».
Ранее в Курганской области заметили огромную стаю розовых пеликанов. Они кормились на озере Кипельном в Звериноголовском округе.
Белая лазоревка летала в Зайково
