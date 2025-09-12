На выборах свердловского губернатора определились города-лидеры по явке

В Свердловской области определились лидеры по процентной явке на досрочных выборах губернатора. В топ-5 по числу проголосовавших на 20:00 часов вошли небольшие и закрытые муниципалитеты, следует из данных облизбиркома.
Самая высокая явка в ЗАТО Свободный — 42,66% (2301 проголосовавших), Камышлове — 40,73% (6726), Волчанске — 37,07% (2441), Уральском — 36,34% (540) и Таборах 35,47% (780). Это данные с учетом дистанционно-электронного голосования. Всего в первый день на выборах губернатора проголосовали 716 тысяч человек.
Рейтинг городов аутсайдеров выглядит так: Арамиль 11,15% (1794 проголосовавших), Первоуральск — 11,63% (11691), Полевской — 13,11% (6886), Березовский 13,79% (8060) и Белоярский 13,85% (4657). На 15:00 часов явка по региону была 16,09%. В голосовании приняли участие 529 019 человек.
Выборы губернатора проходят 12-14 сентября. В них участвуют пять человек. Это врио губернатора Денис Паслера («Единая Россия») это депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом голосования URA.RU следило в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
