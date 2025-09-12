12 сентября 2025

На выборах свердловского губернатора определились города-лидеры по явке

Активнее всего свердловчане выбирают губернатора в Свободном и Камышлове
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общая явка на 15:00 часов составила 16,09%
Общая явка на 15:00 часов составила 16,09% Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

В Свердловской области определились лидеры по процентной явке на досрочных выборах губернатора. В топ-5 по числу проголосовавших на 20:00 часов вошли небольшие и закрытые муниципалитеты, следует из данных облизбиркома.

Самая высокая явка в ЗАТО Свободный — 42,66% (2301 проголосовавших), Камышлове — 40,73% (6726), Волчанске — 37,07% (2441), Уральском — 36,34% (540) и Таборах 35,47% (780). Это данные с учетом дистанционно-электронного голосования. Всего в первый день на выборах губернатора проголосовали 716 тысяч человек.

Рейтинг городов аутсайдеров выглядит так: Арамиль 11,15% (1794 проголосовавших), Первоуральск — 11,63% (11691), Полевской — 13,11% (6886), Березовский 13,79% (8060) и Белоярский 13,85% (4657). На 15:00 часов явка по региону была 16,09%. В голосовании приняли участие 529 019 человек.

Выборы губернатора проходят 12-14 сентября. В них участвуют пять человек. Это врио губернатора Денис Паслера («Единая Россия») это депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом голосования URA.RU следило в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области определились лидеры по процентной явке на досрочных выборах губернатора. В топ-5 по числу проголосовавших на 20:00 часов вошли небольшие и закрытые муниципалитеты, следует из данных облизбиркома. Самая высокая явка в ЗАТО Свободный — 42,66% (2301 проголосовавших), Камышлове — 40,73% (6726), Волчанске — 37,07% (2441), Уральском — 36,34% (540) и Таборах 35,47% (780). Это данные с учетом дистанционно-электронного голосования. Всего в первый день на выборах губернатора проголосовали 716 тысяч человек. Рейтинг городов аутсайдеров выглядит так: Арамиль 11,15% (1794 проголосовавших), Первоуральск — 11,63% (11691), Полевской — 13,11% (6886), Березовский 13,79% (8060) и Белоярский 13,85% (4657). На 15:00 часов явка по региону была 16,09%. В голосовании приняли участие 529 019 человек. Выборы губернатора проходят 12-14 сентября. В них участвуют пять человек. Это врио губернатора Денис Паслера («Единая Россия») это депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом голосования URA.RU следило в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...