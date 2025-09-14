Мурал рисовали учащиеся в Курганской области
В райцентре Каргаполье Курганской области вандалы забросали грязью мурал, на котором изображена женщина в кокошнике. Об этом рассказали местные жители.
«На стене манежа ДЮСШ имени Стрекаловских в Каргаполье вандалы безжалостно забросали грязью мурал. Его рисовали талантливые ребята из „ДЮЦ „Радуга“ под руководством педагога Александра Синякина“, — сообщается в паблике „Подслушано/Каргаполье“ в соцсети „ВКонтакте“.
В администрацию Каргапольского округа направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
