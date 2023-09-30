Пермский кинотеатр «Кристалл» будет продан краевым властям

01 октября 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Владелец продает кинотеатр властям Прикамья Фото: Сергей Русанов © URA.RU Владелец кинотеатра «Кристалл» Александр Флегинский заключил договор о продаже собственности с властями Пермского края. По данным источника, знакомого с планами правительства, сделку оценили в 370 млн рублей. «В Перми подписан договор купли-продажи кинотеатра „Кристалл“ Стороны сделки — владелец здания, экс-депутат краевого заксобрания Александр Флегинский и минимущество региона», — передает источник, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Сама сделка будет разбита на две части. Сначала будет выкуплено здание и коммунальные сети, затем — продано оборудование, которые принадлежат сети «Синема Парк». Кинотеатр в центре прикамской столицы закрылся в конце февраля. Власти рассматривали возможность размещения там Регионального молодежного центра. На покупку из бюджета планировали потратить порядка 300 млн рублей.

Владелец кинотеатра «Кристалл» Александр Флегинский заключил договор о продаже собственности с властями Пермского края. По данным источника, знакомого с планами правительства, сделку оценили в 370 млн рублей. «В Перми подписан договор купли-продажи кинотеатра „Кристалл“ Стороны сделки — владелец здания, экс-депутат краевого заксобрания Александр Флегинский и минимущество региона», — передает источник, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Сама сделка будет разбита на две части. Сначала будет выкуплено здание и коммунальные сети, затем — продано оборудование, которые принадлежат сети «Синема Парк». Кинотеатр в центре прикамской столицы закрылся в конце февраля. Власти рассматривали возможность размещения там Регионального молодежного центра. На покупку из бюджета планировали потратить порядка 300 млн рублей.