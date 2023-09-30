30 сентября 2023
29 сентября 2023

Пермский кинотеатр «Кристалл» будет продан краевым властям

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера кино "Сердце Пармы", кинотеатр Кристалл, Пермь, кинотеатр кристалл
Владелец продает кинотеатр властям Прикамья Фото:

Владелец кинотеатра «Кристалл» Александр Флегинский заключил договор о продаже собственности с властями Пермского края. По данным источника, знакомого с планами правительства, сделку оценили в 370 млн рублей.

«В Перми подписан договор купли-продажи кинотеатра „Кристалл“ Стороны сделки — владелец здания, экс-депутат краевого заксобрания Александр Флегинский и минимущество региона», — передает источник, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Сама сделка будет разбита на две части. Сначала будет выкуплено здание и коммунальные сети, затем — продано оборудование, которые принадлежат сети «Синема Парк».

Кинотеатр в центре прикамской столицы закрылся в конце февраля. Власти рассматривали возможность размещения там Регионального молодежного центра. На покупку из бюджета планировали потратить порядка 300 млн рублей.

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Владелец кинотеатра «Кристалл» Александр Флегинский заключил договор о продаже собственности с властями Пермского края. По данным источника, знакомого с планами правительства, сделку оценили в 370 млн рублей. «В Перми подписан договор купли-продажи кинотеатра „Кристалл“ Стороны сделки — владелец здания, экс-депутат краевого заксобрания Александр Флегинский и минимущество региона», — передает источник, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Сама сделка будет разбита на две части. Сначала будет выкуплено здание и коммунальные сети, затем — продано оборудование, которые принадлежат сети «Синема Парк». Кинотеатр в центре прикамской столицы закрылся в конце февраля. Власти рассматривали возможность размещения там Регионального молодежного центра. На покупку из бюджета планировали потратить порядка 300 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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